En solo 60 días de 2026, Ueno logró captar otros US$ 77 millones de fondos públicos

El análisis comparativo de los informes oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entre diciembre de 2025 y febrero de este año revela el persistente ascenso del banco Ueno como receptor de depósitos públicos. La entidad bancaria, cuyo principal accionista es el Grupo Vázquez SAE, presidido por Miguel Vázquez, ha consolidado su posición en la custodia de nuevos recursos estatales.

Al cierre del segundo mes de 2026, el mencionado banco logró captar G. 27.955 millones y US$ 72,7 millones, respectivamente. Al tipo de cambio actual de G. 6.500, la cifra total inyectada en el primer bimestre ronda los US$ 77 millones.

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Más depósitos a plazo

Los registros detallan que, al cierre del año pasado, la entidad financiera, presidida por Juan Gustale, mantenía saldos de G. 3,2 billones y US$ 144,6 millones, respectivamente. El grueso de estos depósitos se concentraba en Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), con G. 2,1 billones, y depósitos a la vista por G. 1,1 billones.

Si bien en enero se registró una leve baja en los depósitos a la vista en moneda extranjera (cayendo a US$ 132,8 millones), la tendencia se revirtió drásticamente en febrero pasado. En el segundo mes del año, el saldo en dólares trepó a US$ 217,3 millones, impulsado principalmente por el aumento de fondos públicos en CDA, que saltaron de US$ 14,4 millones en diciembre de 2025 a US$ 27,4 millones en febrero de este año.

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Asimismo, las colocaciones a la vista en dólares pasaron de US$ 117 millones en enero a US$ 189 millones al cierre de febrero.

Ueno tiene US$ 728 millones

Considerando la cotización actual, el banco Ueno custodia hoy más de US$ 728 millones provenientes del Estado. Esta masa de recursos incluye fondos de seguridad social, empresas públicas, entes autónomos, autárquicos y otros organismos descentralizados.

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Aunque el informe del MEF expone estas cifras de forma global, el Instituto de Previsión Social (IPS) ha profundizado su política de hermetismo. Desde enero de este año, la previsional ha dejado de publicar en su portal oficial los boletines de inversiones, impidiendo conocer con exactitud cómo se están utilizando los fondos de jubilaciones de los aportantes.

Precisamente, el IPS está bajo la lupa desde que fueron divulgadas las modificaciones de su reglamento de inversiones, en abierto beneficio para el banco Ueno. Un pedido presentado meses atrás por el diputado colorado Mauricio Espínola describía los puntos preocupantes sobre las nuevas reglas a la hora de invertir dinero de los aportantes de la previsional.

Uno es la concentración y crecimiento inexplicable de fondos en el banco Ueno. El segundo y el tercer ítems son la trampa del rendimiento sobre la seguridad y plazos que comprometen la liquidez del IPS.

El cuarto punto es la solvencia real, atendiendo la alta cifra de 300 millones de dólares diferida de manera inédita por decisión del BCP a 20 años por la cartera crediticia incobrable del absorbido Visión Banco.

Asimismo, se preguntaron las razones técnicas y jurídicas de la eliminación del requisito de patrimonio efectivo como contrapartida para las financieras y bancos para recibir inversiones del IPS. El patrimonio efectivo se utiliza para medir la solvencia de un banco y su capacidad para absorber pérdidas.

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Aumento de 4.600%

Informes oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Instituto de Previsión Social (IPS) evidencian que el banco Ueno tuvo un crecimiento explosivo en la captación de depósitos estatales a partir de septiembre de 2023 y en coincidencia con la asunción de Santiago Peña a la presidencia.

La entidad bancaria, cuyo principal accionista es el Grupo Vázquez SAE –presidido por Miguel Vázquez–, pasó de administrar G. 70.000 millones de dinero público a manejar más de G. 3,2 billones al cierre de diciembre de 2025.

Este meteórico ascenso para los exsocios comerciales del actual mandatario representa un incremento de 4.600% en apenas 28 meses, considerando solo la moneda nacional.