Freno de obras públicas limita expansión inmobiliaria, alerta Capadei

La crisis en la construcción de obras públicas ya tiene impacto en el sector privado, según se desprende de las declaraciones del ingeniero Raúl Constantino, presidente de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei), en comunicación con la prensa.

Es que el Gobierno adeuda más de US$ 350 millones a las constructoras y registra un déficit en el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de aproximadamente US$ 200 millones (las obras de ejecución podrían demandar entre US$ 700 millones y US$ 850 millones, su presupuesto ronda los US$ 570 millones, según datos del sector).

Precisamente, la falta de infraestructura vial, servicios básicos como electricidad y desagües, además del transporte público, son los principales factores que frenan nuevos desarrollos inmobiliarios en ciudades fuera de Asunción y su área metropolitana, señaló Constantino.

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En ese contexto, advirtió que la paralización de obras públicas impacta directamente en el mercado inmobiliario y en el crecimiento urbano.

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No se desarrollan nuevas zonas

“El efecto directo es que no se va a poder tener una expansión del desarrollo inmobiliario en nuevas zonas y vamos a tener que seguir concentrándonos en los mismos lugares”, afirmó.

Aclaró que los proyectos terminan afianzándose en áreas específicas, incluso dentro de Asunción, donde también persisten déficits de infraestructura.

Explicó que desde el año pasado se registraba un fuerte auge del desarrollo en Gran Asunción, especialmente en Luque y Mariano Roque Alonso. Sin embargo, la falta de infraestructura limita hoy el avance hacia nuevas zonas.

Calles pésimas, sin transporte ni electricidad de calidad

“Chocamos con la falta de desarrollo. Calles en mal estado, problemas de abastecimiento eléctrico, transporte que no llega… Es un conjunto de factores que están marcados por la infraestructura urbana”, agregó.

Para ejemplificar, recordó que las últimas lluvias volvieron a evidenciar las deficiencias del sistema de drenaje urbano en Asunción. Varias calles y obras de desagüe pluvial inconclusas colapsaron con el agua y dejaron raudales y calles intransitables.

“Muchas veces se critica por qué los desarrollos inmobiliarios se concentran en ciertas zonas, pero uno de los motivos principales es ese. Muchas áreas, no solo de Asunción sino también del área metropolitana, no cuentan con las condiciones necesarias para los proyectos habitacionales”, sostuvo.

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El impacto en la ruptura en cadena de pagos

Recalcó que si bien la paralización de la obra pública y la falta de pagos afectan al rubro inmobiliario, el sector privado continúa activo y en crecimiento.

No obstante, advirtió que la ruptura de la cadena de pagos, no solo en la construcción, sino también en otros sectores como el farmacéutico, genera dificultades económicas en la población, reduciendo la capacidad de muchos potenciales compradores de acceder a inversiones inmobiliarias.

“No solo se afecta la empresa proveedora directa, sino toda la cadena vinculada a la construcción, desde servicios básicos hasta grandes insumos. Esto golpea el poder adquisitivo de la población, eleva el endeudamiento y reduce la capacidad de inversión, incluso en el sector inmobiliario”, detalló.

Bajo acceso al crédito hipotecario

En este escenario, indicó que el acceso al crédito hipotecario en Paraguay sigue muy por debajo de las necesidades. Señaló que se requieren políticas públicas que impulsen plataformas e instrumentos financieros capaces de ampliar el financiamiento para la vivienda.

“Está visto que la banca privada no tiene mucho interés en los productos para la vivienda, porque está muy cómoda con el préstamo de consumo. Se necesita una política pública que impulse instrumentos para captar capital y desarrollar el crédito hipotecario a largo plazo, como es necesario”, concluyó.

Debatirán sobre vivienda

Precisamente, ante la importancia de este tema en el desarrollo inmobiliario, Capadei presentará el debate “Desarrollo inmobiliario y planes de vivienda: Desafíos y oportunidades”, en el marco de Constructecnia 2026.

La 26ª edición de la Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales para la Construcción - Constructecnia, se desarrollará del 21 al 24 de mayo, en el Centro de Convenciones de la Conmebol.

En ese contexto, los gremios de la construcción junto con referentes académicos tendrán sus espacios de diálogo para debatir sobre los temas que afectan a esta industria y plantearán propuestas de posibles caminos para el desarrollo. El acceso a la feria es libre y gratuito para el público, según informaron desde la organización.