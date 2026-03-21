Itaipú: Peña y Lula buscan destrabar el Anexo C en medio de tensiones geopolíticas

El anuncio del encuentro entre los mandatarios de Paraguay y Brasil, Santiago Peña y Luiz Inácio Lula da Silva, respectivamente, fue hecho este jueves en Asunción por los cancilleres Rubén Ramírez Lezcano y Mauro Vieira, tras una reunión de cuatro horas sobre el Anexo C del Tratado de Itaipú.

Sin embargo, el trasfondo de la cita presidencial está marcado por el contraste entre las visiones de mundo de ambos mandatarios y los recientes alineamientos estratégicos de Paraguay, que encendieron alarmas en el Palacio de Planalto.

La reunión en Campo Grande ocurre en un momento de definiciones para la política exterior paraguaya. Mientras Lula da Silva advierte públicamente sobre el auge de la “ultraderecha” en la región y critica el “unilateralismo” de la administración de Donald Trump, Santiago Peña consolida inclinación hacia Washington.

La reciente firma del acuerdo militar SOFA con Estados Unidos y la sintonía de Peña con figuras como Trump y el argentino Javier Milei fueron enfriando vínculos con Brasilia.

Lea más: Itaipú: Negociación trasciende el Anexo C y apunta a reformar “aspectos del Tratado” para los próximos 50 años

Lula, quien apenas semanas atrás sugería que países como Paraguay están siguiendo lineamientos estadounidenses que podrían revivir una “Guerra Fría” en Sudamérica, llega al encuentro con una postura de cautela.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para Brasil, la presencia militar y la influencia política de EE.UU. en su frontera es un tema de seguridad nacional, que inevitablemente tiñe la negociación energética más importante del continente.

De la “mezquindad política” al diálogo de Mato Grosso

La relación personal entre Peña y Lula viene pasando por pruebas ácidas en los últimos meses. En diciembre del 2025, Peña estalló contra la “mezquindad política” y la inoperancia de las cancillerías al no poder coordinar siquiera una foto conjunta en la inauguración del Puente de la Integración que uno los dos países.

En enero de este año, el desplante de Lula, quien no asistió a la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea en Asunción, pese a ser su principal impulsor, dejó un “sabor amargo” reconocido por el propio Peña.

Aunque el canciller Ramírez Lezcano enfatizó que se está trabajando en la “arquitectura del acuerdo” y que el enfoque es la “integralidad” de Itaipú para los próximos 50 años, la urgencia sigue siendo la definición de la tarifa para el 2027.

Lea más: Anexo C: destacan “avance positivo” y anuncian encuentro Peña - Lula

Paraguay llega a esta mesa con la deuda de la construcción totalmente amortizada desde febrero de 2023 y un retraso de más de dos años y medio desde la fecha establecida para la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú. No obstante, las críticas internas hacia el Gobierno de Peña se centran en que, hasta ahora, la prioridad ha sido obtener fondos discrecionales para “gastos socioambientales” en lugar de reclamar la libre disponibilidad de la energía para su venta a precio de mercado.

“Estamos cerca de alcanzar un entendimiento integral”, afirmó Ramírez Lezcano, mientras su par brasileño, Mauro Vieira —en su noveno viaje al país—, destacó que Itaipú sigue siendo el motor del desarrollo mutuo.

Expectativas para el domingo

El encuentro en Campo Grande será la prueba de fuego para determinar si los “avances técnicos” mencionados por los cancilleres tienen el respaldo político necesario.

Este domingo, ambos mandatarios ¿intentarán dejar atrás sus diferencias y llegar a un acuerdo respecto a gestión de la segunda mayor hidroeléctrica del mundo?