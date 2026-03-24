“Bicicleteo” de deudas con vialeras y farmacéuticas a vuelta de Semana Santa

La diputada Cristina Villalba (ANR-HC), presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja anunció que a vuelta de la Semana Santa se reunirán con el ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos para buscar bicicletear la millonaria deuda estatal.

Se concentrarán, en especial con las vialeras y las farmacéuticas que ponen en jaque las obras viales y la provisión de medicamentos en los hospitales públicos.

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“Vamos a conversar con el ministro para ver las deudas con las vialeras y farmacéuticas, vamos a escucharle al ministro. Saber cómo podemos ayudar, cuánto disponemos del Presupuesto General, cuáles son las modificaciones o las ampliaciones que se pueden hacer”, dijo Cristina Villalba.

La diputada manifestó además que en base a lo que diga el ministro Fernández Valdovinos se trabajará en los proyectos para bicicletear las deudas.

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Resulta peculiar, que los diputados cartistas tras indicar la semana pasada que fueron “engañados y tratados como boludos” por el ministro Fernández Valdovinos, al aprobar la cuestionada reforma de la Caja Fiscal presentado por el Ejecutivo, ahora nuevamente recurran a su asesoramiento para ejecutar “las mejoras” al presupuesto para intentar calzar las cifras.

La aprobación a “libro cerrado” del proyecto presentado por el Ministerio de Economía para la reforma de la Caja Fiscal fue luego una tremenda reculada de la Cámara Baja, tras la feroz critica recibida de parte del sector docente y de los senadores.

La deuda en cifras

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), encabezado por Claudia Centurión, había informado que la deuda total con las constructoras asciende a US$ 268 millones, de los cuales US$ 188 millones corresponden a certificados pendientes y alrededor de US$ 80 millones a intereses.

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Por su parte, los gremios del sector habían reclamado inicialmente compromisos por unos US$ 360 millones, de los cuales los intereses acumulados alcanzan los US$ 110 millones, de acuerdo con los datos de los gremios de las vialeras.

En tanto que, con las empresas farmacéuticas hasta la fecha, la deuda supera los US$ 700 millones y la situación puede derivar en la interrupción de tratamientos vitales.