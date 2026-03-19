Ministro del MEF causa “estragos” y “un daño irreparable”, dice empresario

A criterio del empresario farmacéutico Norman Harrison, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, “no está haciendo bien las cosas” en lo que se refiere a la economía interna del país.

Según Harrison, es “muy bueno tener grado de inversión” e incluso la gestión del alto funcionario sería “impecable” a nivel internacional, sin embargo, en la microeconomía “está haciendo estragos” y también “un daño irreparable”.

Como parte de su argumento citó que tres empresas vialeras habrían convocado a acreedores y una situación como esta genera “lógicamente” desempleo e incertidumbre dentro del empresariado.

“¿Cómo vamos a seguir invirtiendo en el país si no hay una visibilidad de cobro de las acreencias del Estado? ¿Por qué si tiene el dinero en el Banco Central ya disponible, por qué no lo usa para pagar? Para eso emitió los bonos, para honrar la deuda; está en la ley y no lo hace", apuntó, en conversación con la 780 AM.

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Fernández Valdovinos “perjudica”

Entre sus declaraciones, Harrison sostuvo que el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, está “haciendo bastante bien” su trabajo en lo que se refiere a los impuestos, aunque esto no sería igual con Fernández Valdovinos.

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“La crítica es al ministro de Economía, que por el intento de generar más fondos, lo que quiere hacer es perjudicar; seguir perjudicando más a las empresas que hoy día, por su gestión, estamos tremendamente perjudicadas. El Estado ya está pagando intereses por esas deudas, por esos bonos emitidos y la plata está durmiendo en el Banco Central. No les paga a las empresas; debería haberle pagado inmediatamente mostrando una voluntad política de pago, cosa que creo que no la tiene“, sentenció.

Recientemente, el ministro de Economía reconoció que la recaudación está estancada y que el Estado deberá “ajustarse los cinturones” para evitar un choque financiero. La situación obligó al Gobierno a declarar una suerte de “economía de guerra”.

Según Valdovinos, no hay plata para todo y se priorizarán sectores intocables como salud, educación, seguridad y los programas sociales (como Adultos Mayores y Hambre Cero).

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