Hoy cobran jubilados de la Caja Fiscal, con 600 nuevos beneficiarios

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP), paga en la fecha los haberes jubilatorios, haberes pensionarios, devoluciones de aportes, y haberes atrasados de la Caja Fiscal, correspondientes a marzo del año en curso, según detallaron desde la cartera estatal.

La institución comunicó que en el mes de febrero registraron un total de 600 nuevos beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal, de los cuales, 501 son jubilados y 11 pensionados, todos ellos incluidos, por primera vez, en la planilla de pagos correspondiente a febrero de 2026, además de cinco reintegraciones, respectivamente. El repunte en la cantidad de nuevos beneficiarios se debe justamente en reacción a la reforma del régimen de jubilaciones que cambia algunos parámetros como la edad mínima para acceder al beneficio.

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Asimismo, detallaron que dos herederos cobrarán sus solicitudes de devolución de aportes de funcionarios fallecidos en servicio, que serán depositados a más tardar el 6 de marzo de 2026, en la cuenta judicial abierta, en el juicio sucesorio correspondiente. Así también, un total de 80 beneficiarios percibirán su devolución de aportes, conforme a sus respectivas solicitudes.

Al cierre de febrero último, la Caja Fiscal acumuló un saldo rojo de US$ 68 millones, y en el 2025 alcanzó US$ 380 millones. Se espera que con la nueva ley de reforma tenga un leve impacto en la reducción del déficit.

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Nueva ley de reforma

La semana pasada, el presidente de la República, Santiago Peña, promulgó en tiempo récord la Ley 7633/2026 “De reforma del sistema de jubilaciones del sector público” que es de aplicación inmediata, de acuerdo a lo aprobado. En ese sentido se estableció la edad mínima de 53 años para docentes y magistrados, y de 55 años para las fuerzas públicas (policías y militares).

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En reacción a esta reforma, sectores como docentes y fuerzas públicas que no tenían edad mínima para jubilarse, han registrado gran cantidad de asegurados que solicitaron acogerse al retiro y/o jubilación antes que entre en vigencia la nueva ley.

Al cierre de febrero, el total de beneficiarios de la Caja Fiscal llegó a 80.157 personas, entre jubilados, herederos y/o pensionados, de acuerdo a los datos proveídos por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del MEF.

En ese orden, percibirán sus haberes jubilatorios maestros, funcionarios públicos, policías, militares, docentes universitarios y magistrados judiciales, respectivamente.

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Pago de salarios desde mañana

Según el calendario establecido por la cartera económica, los desembolsos proseguirán mañana, miércoles 25 de marzo, con el pago de salarios a los funcionarios administrativos y el personal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

El jueves 26 continuará el cronograma con los pagos para las Fuerzas Públicas, Poder Judicial y Gobernaciones; el viernes 27 para los funcionarios del Ministerio de Educación y las Universidades Nacionales; el lunes 30 y martes 31, se abonarán los servicios personales pendientes.

Desde la cartera estatal detallaron igualmente que los pagos están sujetos a la presentación, en tiempo y forma, de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) al MEF, por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).