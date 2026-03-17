Saldo rojo en Caja Fiscal avanza aceleradamente: Sepa a cuánto llegó el déficit a febrero

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dió a conocer el monto ingresado y pagado por las jubilaciones en el primer mes del año que resultó con una diferencia del 43% al mes de febrero del año 2026, lo que representa en término de valores unos US$ 68 millones. El déficit de la Caja Fiscal crece cada mes, en tanto se definen las reformas que harán al sistema.

De acuerdo con los datos del MEF, el monto de los ingresos por aportes de los afiliados en el mes de febrero del presente año fue de G. 286.401 millones, mientras que los egresos por pagos de jubilaciones y pensiones totalizaron G. 533.740 millones, lo que arroja una diferencia de G. 247.339 millones (unos US$ 38 millones al cambio actual). Esta diferencia, como viene sucediendo en los últimos años, se financió con impuestos de los ciudadanos

En tanto que en el acumulado entre enero y febrero del presente año, el déficit llega G. 442.289 millones , unos US$ 68 millones al cambio actual, lo que significa casi US$1,1 millones de déficit por día.

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Resultado por sectores

Según los datos oficiales, militares, policías, docentes y magistrados judiciales representan los sectores deficitarios con una diferencia del 71%, 56%, 50% y 31% respectivamente de los ingresos con respecto los egresos al mes de febrero último. En el caso de los militares, sus ingresos al mes de febrero sumaron G. 45.514 millones, mientras que sus gastos G. 157.137 millones, lo que arrojó una diferencia negativa de G. 111.623 millones. Por otra parte, los policías sumaron aportes por G. 85.539 millones , y sus egresos fueron por G. 193.768 millones, que arrojó una diferencia negativa de G. 108.229 millones.

Con respecto al sector de los docentes, sus aportes sumaron G. 216.170 millones, pero sus gastos llegaron a G. 433.244 millones, que generó también un saldo rojo de G. 217.074 millones.

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Déficit acumulado en la última década

Datos de la cartera estatal detallan que entre el año 2015 y el 2025, el déficit de las jubilaciones totalizó G. 11,42 billones (son alrededor de US$ 1.700 millones al cambio actual). En los dos años últimos años principalmente se ha notado un aceleramiento en el monto del agujero rojo de la Caja de Jubilaciones que se ha duplicado prácticamente desde que asumió este Gobierno en el 2023 pasando de G. 1,13 billones (diciembre de 2023) a G. 2,55 billones (a diciembre de 2025)

En el ritmo que viene incrementando el agujero de la Caja Fiscal, el propio MEF advirtió en un reciente informe que los recursos excedentes se agotarán en el mediano plazo y el déficit en 2027 se estima en 1,3% del PIB, lo que representaría alrededor de US$ 506 millones que el Tesoro tendrá que financiar.

Según las proyecciones, de este monto total el déficit para el programa no civil (policías y militares) se estima en US$ 217 millones y para el programa civil (administración pública, magistrados judiciales, magisterio nacional y docentes universitarios) US$ 289 millones.

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Una reforma parche

En tanto crece el saldo rojo de la Caja Fiscal, el Congreso sancionará una Ley que apenas permitirá reducir en un 40% esa diferencia en el tiempo, cuando la propuesta inicial pretendía un 60% de impacto. Esto debido a que el proyecto que presentó el Ejecutivo inicialmente sufrió modificaciones en el Congreso por la presión de docentes, donde se negoció una “reforma ligth” o parche que solo empujaría el problema hacia adelante.

El titular del MEF Carlos Fernández Valdovinos incluso advirtió que en unos pocos años más se tendrá de vuelta que analizar otros ajustes en la ley de jubilaciones.

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Entre los principales cambios de esta reforma se citan que la edad mínima para la jubilación de los docentes será de 53 años y de 55 años para las fuerzas públicas; también propone elevar la contribución de afiliados deficitarios del 16% al 19% e incorpora un aporte estatal del 10%

También equipara la base para el cálculo del haber jubilatorio en cuanto al promedio de ingresos de los últimos cinco años para jubilación ordinaria y reduce el porcentaje de sustitución o del haber jubilatorio.