Impulso clave al campo: US$ 6 millones para retención de vientres

Se dio a conocer que la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) concretó su segunda emisión de bonos del este 2026 por G. 40.000 millones (aproximadamente US$ 6 millones) en el mercado de valores local.

Según indican desde la banca de desarrollo, “la emisión es inédita” en el país, esto debido a que por primera vez, los recursos públicos captados a través del mercado de capitales serán destinados exclusivamente al financiamiento de proyectos orientados a fortalecer y recuperar el hato ganadero nacional.

“Los fondos serán canalizados a través del sistema financiero y cooperativo hacia proyectos productivos que contribuyan a la recuperación del stock bovino, a la mejora de los sistemas de producción y a la adopción de prácticas de manejo que incrementen la productividad y la resiliencia del sector”, indican.

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Un recurso para la retención de vientres

El presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, mencionó a nuestro medio que siempre se buscó concretar esta iniciativa, pero que desde el punto de vista legal existían ciertas restricciones que impedían su implementación dentro de un manejo responsable de los recursos.

Explicó que, desde este año, la Ley de Presupuesto incluyó esta posibilidad como una forma de optimizar el uso del superávit de caja, que forma parte del fondo, considerando que el Senacsa cuenta con disponibilidad financiera.

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“Lo quisimos hacer tomando aproximadamente el 10% de nuestros recursos, utilizando esta herramienta para que se traslade directamente al ganadero, en este caso, en un producto orientado a la retención de vientres”, explicó.

Exclusivo para el sector bovino

Según Martin Camperchioli, existe la posibilidad de ampliar este esquema durante el año, dado que la idea es utilizar el 10% de los fondos excedentes de la institución. “Hay que recordar que el Senacsa tuvo una disminución importante de funcionarios y un aumento en sus ingresos mediante la incorporación de tecnología, y no a través del incremento de impuestos”, indicó.

Por otro lado, sostuvo que la emisión será, por ahora, exclusivamente para el sector bovino, al menos en lo que respecta al servicio veterinario, debido a que el grueso de los ingresos aún proviene de ese rubro. Añadió que, si en un plazo de cinco a siete años se observa que otra especie genera superávit, se podría considerar su inclusión.

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Gestión interinstitucional

De acuerdo con el presidente, esta operación se distingue por su esquema interinstitucional el servicio veterinario oficial dará un paso significativo en la gestión estratégica de sus recursos institucionales al realizar, por primera vez, la adquisición de bonos emitidos por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).

“A través de este nuevo instrumento financiero, el Senacsa canalizará los recursos generados por el sector, nuevamente hacia su fortalecimiento y contribuirá al desarrollo productivo. Asimismo, esta iniciativa constituye un ejemplo concreto de cómo la coordinación entre instituciones del Estado puede traducirse en beneficios tangibles para el sector productivo”, destacó.

El Programa de Retención de Vientres

Por último, se informó que previamente la AFD ya realizó el lanzamiento del Programa de Retención de Vientres, con una asignación inicial de US$ 10 millones de fondos propios. Este programa apunta directamente a frenar la reducción del stock reproductivo, incentivando a los productores a retener y desarrollar sus vientres en lugar de destinarlos a faena.