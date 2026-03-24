Por qué el precio del combustible sube rápido, pero tarda en bajar: esto explica un experto

El aumento casi instantáneo del precio de los combustibles frente a las subas internacionales, en este caso por las crisis en Medio Oriente, y su lenta reducción cuando las cotizaciones bajan, son constantes focos de críticas por parte de la ciudadanía. Según explicó el ingeniero y consultor en combustibles Miguel Velázquez, se trata de una lógica propia del mercado, marcada por la volatilidad internacional y la forma en que operan los importadores.

“El comportamiento es claro: cuando sube el precio internacional, el traslado al consumidor es rápido, lo que llamamos ‘efecto cohete’. Pero cuando baja, lo hace lentamente, el ‘efecto pluma’”, señaló.

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Un mercado que reacciona con distinta velocidad

Velázquez señaló que esta diferencia se explica principalmente por cómo se manejan las compras y el stock de combustibles.

Aseguró que, a diferencia de lo que muchos creen, las empresas no siempre compran el combustible con un precio cerrado desde el inicio. Afirmó que el producto puede estar físicamente en los tanques, pero el valor se fija posteriormente, en función de las condiciones del mercado internacional.

“Nosotros recibimos producto físico y lo tenemos en tanque, pero el cierre lo hacemos cuando convenio el precio internacional. Pero con esta volatilidad, el precio internacional estuvo muy por encima del precio local, por lo tanto, no voy a ser tonto en cerrar el precio internacional vigente, si voy a venderlo más barato. Entonces, espero. Tengo treinta días para cerrar. A los treinta días, yo digo: ‘No me cierra a este precio, voy a esperar otros meses’. El proveedor me dice: ‘No, perfecto, te espero, pero no te va a salir gratis. A mi comisión le vas a sumar equis dólares por litro otra vez’. Y se me va encareciendo. Entonces, en algún momento tengo que cerrar, y tengo que cerrarlo a pérdida”, relató.

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Explicó que esto genera un escenario complejo: si el precio internacional sube, los importadores deben ajustar rápidamente para no operar a pérdida. Sin embargo, cuando baja, el impacto no se traslada de inmediato porque aún existen compras anteriores realizadas a precios más altos.

Riesgo y la volatilidad

El especialista indicó además que el mercado de combustibles atraviesa actualmente una fuerte volatilidad, lo que obliga a los actores a tomar decisiones importantes en plazos limitados.

“Los importadores tienen ventanas de tiempo para cerrar precios. Si esperan demasiado, los costos financieros aumentan. Pero si compran en el momento equivocado, también pueden perder”, indicó.

En ese contexto, muchas empresas optan por promediar costos a lo largo del tiempo, lo que también influye en que las reducciones al consumidor final se den de forma gradual y no rápida.

Puso como ejemplo el caso de un importador que decidió comprar ayer cuando vio que el costo empezó a bajar, pero con las horas siguió bajando y terminó perdiendo. “Nosotros tenemos stock no cerrado (...) Por supuesto, perdió en esa negociación. Tiene stock que compró mal, que compró bien, y ese es el resultado del negocio, a veces uno gana y otras pierde”, manifestó.

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No todo depende del precio del petróleo

En otro momento, Velázquez destacó que existe una confusión frecuente entre el precio del crudo y el de los combustibles refinados, como el diésel o la nafta. “El crudo es solo materia prima. Los derivados tienen su propia cotización internacional y no siempre siguen la misma tendencia”, afirmó.

Señaló que esto significa que incluso si el petróleo baja en los mercados globales, no necesariamente el precio del combustible hará lo mismo en la misma proporción o al mismo ritmo.

Además, destacó que al precio internacional siempre hay que sumar el margen del importador, del distribuidor y del operador en estaciones de servicio.

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Especulación existe a nivel internacional, alega

El experto sostuvo que Paraguay, como país importador, tiene escaso margen de maniobra frente a estas dinámicas.

En otro momento, afirmó que es cierto que existe una especulación de precios del combustible, pero afirmó que eso se da a nivel internacional y no local. Destacó que en este contexto los “grandes beneficiados son las refinerías, americanas sobre todo”.

“Somos tomadores de precios. La formación del costo responde a factores internacionales, a los traders, al flete, a impuestos y a toda la cadena de distribución”, explicó.

En ese contexto, el profesional planteó que el “efecto cohete y pluma” seguirá marcando el comportamiento de los combustibles, en medio de un mercado global cada vez más incierto.