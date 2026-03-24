¡Todos quieren verificar sus deudas! A un día de su lanzamiento, cayó la página del BCP

Masivamente, numerosos ciudadanos intentaron consultar el estado de sus deudas a través del nuevo portal oficial del Banco Central del Paraguay este martes. No obstante, desde hace horas están reportando que el sistema no funciona.

Hasta el momento, aún la entidad bancaria no ha emitido ningún comunicado respecto a cuánto durará la falla.

Esta plataforma debe disponibilizar no solo estado de deudas sino también la última calificación reportada.

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El objetivo de esta nueva plataforma es el acceso a la información crediticia de manera segura y eficiente, permitiendo a los usuarios gestionar su consulta de forma directa mediante del portal web institucional.

La página fue lanzada debido a que actualmente el BCP recibe un promedio de 150 requerimientos de estas solicitudes de forma diaria. En ese contexto, tras este lanzamiento el banco informó que esta modalidad será la única vía habilitada para la realización de consultas de Estado de Deuda a partir del 1 de mayo de 2026.

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