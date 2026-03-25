BCP: así podés consultar gratis tu deuda hoy con bancos, financieras y otras

El Banco Central del Paraguay puso en funcionamiento su plataforma digital “Consulta Estado de Deuda”, que permite a los usuarios verificar en línea sus compromisos financieros con bancos, financieras y otras entidades de crédito del país.

El servicio es gratuito y está disponible para toda la ciudadanía, aunque requiere contar con una cuenta de Identidad Electrónica.

Pese a que ante la gran cantidad de consultas la página estuvo caída por unas horas ayer, en estos momentos ya se encuentra disponible.

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Paso a paso: cómo consultar tu deuda en el BCP

1. Crear tu Identidad Electrónica: Primero, el usuario debe registrarse en el Portal del Gobierno mediante la Identidad Electrónica, sistema desarrollado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC). Para ello, se debe generar una cuenta utilizando el número de cédula y una contraseña.

2. Ingresar al portal del BCP: Una vez creada la cuenta, se debe acceder al sitio oficial del BCP (www.bcp.gov.py).

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3. Acceder a la consulta: Dentro del portal, hacer clic en la opción:“Consultas Estados de Deuda – Identidad Electrónica”.

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4. Ver tu información financiera: El sistema permitirá elegir entre:

Consultar el estado de deudas.

Ver la última calificación crediticia.

5. Revisar los resultados

En el estado de deudas, se detallarán las entidades financieras y los montos registrados.

En la calificación crediticia, el BCP mostrará un puntaje del 1 al 5, basado en el historial de pagos.

Cabe resaltar que el BCP, a través de la Superintendencia de Bancos, indica en este reporte que no se hacen responsables del uso de la información suministrada.

El objetivo de esta nueva plataforma es el acceso a la información crediticia de manera segura y eficiente, al permitir a los usuarios gestionar su consulta de forma directa mediante del portal web sin tener que acudir presencialmente.

La página fue lanzada debido a que actualmente el BCP recibe un promedio de 150 requerimientos de estas solicitudes de forma diaria. En ese contexto, tras este lanzamiento el banco informó que esta modalidad será la única vía habilitada para la realización de consultas de Estado de Deuda a partir del 1 de mayo de 2026.