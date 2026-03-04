Inflación cero en febrero: ¿Qué productos se abarataron según el BCP?

La inflación del mes de febrero del año 2026 fue del 0%, inferior a la variación del 0,4% observada en el mismo mes del año anterior, debido a comportamientos mixtos en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con este resultado, la inflación acumulada en el año asciende a 0,6%, y una variación interanual del 2,3%, informó el Banco Central del Paraguay (BCP). No obstante, la inflación en alimentos sigue elevada en 6,2% interanual, y solo en el rubro de frutas y verduras se verificó un aumento del 14,3%.

De acuerdo con el reporte de la banca matriz, el resultado inflacionario del mes de febrero mostró comportamientos mixtos respecto a las variaciones de precios, es decir, algunos productos han subido, pero fueron contrarrestados por bajas en otros rubros.

Por un lado, se registraron incrementos en los servicios de la canasta, explicados en gran medida por los aumentos de precios verificados en los gastos de educación. Además se registraron disminuciones en los bienes alimenticios (carnes, huevos y frutas) y en los combustibles, lo que contribuyó a la moderación de las subas observadas durante el mes, de acuerdo con el reporte.

Dentro de la agrupación de gastos en educación, se han registrado aumentos de precios en las cuotas y matrículas de todos los niveles educativos presentes en la canasta del IPC. Entre estos, se destacan los aumentos registrados, sobre todo, en el nivel primario y universitario de pregrado. De igual manera, se observaron subas en la educación secundaria y preescolar.

Además, se observaron incrementos en bienes de la agrupación de recreación y cultura relacionados con la educación. Entre estos se destacan los útiles escolares y libros de texto. Cabe mencionar que todos estos aumentos son característicos de este periodo y están asociados al inicio del año lectivo.

Otro segmento dentro de los servicios que ha tenido un comportamiento al alza durante el mes de febrero fue el de los restaurantes, resaltando los incrementos en servicios de comida por contrato, almuerzos, cenas, fuera del hogar.