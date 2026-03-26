Cetrapam afirma que “le mienten” a Peña y que está en desacuerdo con monto de compensaciones

El sector del transporte público mantiene un fuerte desacuerdo con la propuesta del Gobierno, que pretende pagar más de 7 millones de dólares al sector, de los cuales la mitad corresponde a compensaciones pendientes del año pasado y la otra mitad al subsidio del mes de febrero.

El sectór sí está de acuerdo en cobrar lo antes posible el subsidio correspondiente al mes pasado, pero no así de la compensación, porque según afirman, el monto está alejado de la realidad.

César Ruiz Díaz, presidente del Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), cuestionó la información oficial y afirmó que el presidente, Santiago Peña, no está recibiendo la información completa: “Le mienten al presidente de la República”, aseguró, en referencia a las declaraciones de esta mañana, en las que el jefe de Estado minimizó la crisis del transporte público.

Durante la entrevista con este diario, Ruiz Díaz explicó que las declaraciones de Peña sobre los subsidios y compensaciones no se corresponden con la realidad.

“Primero, dijo que los subsidios están al día. Segundo, dijo que crearon un mecanismo llamado compensación que se estudia cada seis meses. Mentira, porque todavía no se cerraron las tarifas de todo 2025. Tercero, quieren pagar la compensación sin que las tarifas estén aprobadas y cerradas en el Consejo Asesor de Tarifas”, enfatizó.

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Empresas no pueden cargar en Petropar, como quiere Peña

Asimismo, Ruiz Díaz señaló además que existen restricciones contractuales que impiden a las empresas del transporte cargar combustible en Petropar como quiere el presidente Peña, y apuntó a que el jefe de estado estaría mal informado por su equipo: “Él declara lo que se le induce, lo que se le informa, y le están mal informando”, reiteró.

Sobre la reunión de ayer con el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, el dirigente señaló que se planteó el pago de la compensación, pero insistió en que la cifra aún no está aprobada oficialmente. “Le dijimos: ‘Eso no está aprobado todavía por el Consejo’. Tenemos un acta donde se oponen los tres gremios y también el Ministerio de Economía. Por lo tanto, no podemos recomendar que firme esto”, expresó.

En cuanto a la tarifa técnica, el dirigente explicó que la propuesta del viceministro se basa en cálculos de enero a octubre de 2025, pero según la Asociación Nacional del Transporte Público (ANTP), contratada por el propio MOPC, los valores de referencia estarían un 15% por debajo de lo necesario para mantener la prestación del servicio.

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Exigen cobrar subsidio de febrero para seguir negociando desde el lunes

Actualmente, según Ruiz Díaz, el foco de Cetrapam está en asegurar que el subsidio correspondiente a febrero sea acreditado en las cuentas de cada empresa para garantizar la operación inmediata del transporte y sentarse a negociar desde este lunes los demás puntos.

“Hoy no estamos discutiendo el precio del pasaje. Hoy nos interesa que nos paguen ese subsidio de febrero para comprar combustible y garantizar transporte sábado, domingo y el lunes nos sentamos a generar un fluxograma de operación en donde saquemos la firma del Viceministerio de Transporte y el Ministerio de Economía en un fluxograma donde se vaya determinando por plazos cuáles son los pasos a seguir”, expresó.

Ruiz Díaz confirmó que el diálogo con el viceministro continuará, con el objetivo de acordar un flujo de pagos y pasos a seguir que involucre al Viceministerio de Transporte y al Ministerio de Economía.

“Creo que somos muy transparentes en lo que pedimos”, concluyó, mientras espera que el Gobierno cumpla con los compromisos pendientes y se cierre la discusión sobre las tarifas del sector.

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¿Por qué deben pagar compensaciones a los transportistas?

El pago de compensaciones a las empresas de transporte surge porque durante 2025 se venía calculando el subsidio estatal sobre una tarifa promedio semestral que no reflejaba los costos reales del servicio, según datos del sector.

Entre enero y octubre de ese año, la tarifa técnica —que combina el aporte del usuario y el subsidio estatal— superó los valores considerados en el cálculo del subsidio, generando un desajuste financiero.

Las compensaciones se calculan de manera retroactiva, incluso con hasta un año de demora, debido a los procesos burocráticos de aprobación de la tarifa técnica.

Además, el MOPC evalúa actualizar la tarifa promedio utilizada para los pagos de subsidios conforme al artículo 8 del Decreto 710, que permite ajustar la tarifa ante variaciones significativas de sus componentes, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio sin afectar a los usuarios y sin aumentar el precio del pasaje