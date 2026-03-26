DNIT justifica medida de “apriete a contribuyentes”

La intención del Poder Ejecutivo de establecer un plazo para que las empresas distribuyan utilidades o capitalicen las reservas sigue generando críticas desde diferentes sectores empresariales como también profesionales jurídicos y contables. Sin embargo y pese a la resistencia, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) sigue firme en su propósito y hasta adelantó su intención, con la Resolución 49, exigiendo a los contribuyentes a ampliar datos sobre utilidades y reservas en Estados Financieros

El director de la DNIT Óscar Orué justificó la intención del Gobierno señalando que datos recientes a los que tiene acceso la Administración Tributaria muestran que hay en registros contables unos G. 62 billones (más de US$ 9.500 millones) de 120.000 empresas, declarados en reserva. Para el titular de la DNIT resulta llamativo, en algunos casos, estos valores estén cuatro o cinco años en reserva y que las empresas no hayan distribuido ni capitalizado.

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A lo que agregó que la Administración Tributaria tiene por ley, la atribución de solicitar datos o información que considere relevante a los contribuyentes, justificando de esa manera, la cuestionada Resolución 49 que exige ampliar datos en los Estados Financieros, que está a solo una semana del vencimiento tributario.

“Entonces para nosotros es preciso saber que va hacer la empresa con esos recursos, en este caso si está utilizando la figura de la reserva. Porque sino va distribuir (para no pagar IDU), que capitalice para que genere las acciones correspondientes y así no va a pagar impuesto”, dijo Orué en entrevista a la 1020AM.

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Saltaron varias críticas

Las reacciones sobre estas declaraciones del titular de la DNIT no se hicieron esperar, y uno de los que expuso su disconformidad sobre el punto, fue el abogado Ezequiel Santagada.

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“Si en 5 años tenés las reservas y vas aumentando, por qué no capitalizás?”, planteó (Orué)“. Porque no se me da la gana. Porque cada uno hace lo que quiere con su plata. ¿Por qué le tengo que decir al Estado lo que pienso hacer con mi plata y éste tiene que evaluar si es razonable?, cuestionó el profesional

A su vez, el abogado Manuel Riera Domínguez también criticó la medida planteada por la DNIT y en la misma lógica de su colega, indicó que la Administración Tributaria no debería interferir sobre la decisión de capitalizar o distribuir las utilidades empresariales.

“Si me sobra plata (utilidades), puedo ponerla en mi bolsillo (repartirlas) o comprar faroles para mi empresa (capitalizarlas). Pero como siempre se va la luz, compro varios focos (reservas) por si se queman los de los faroles. Si gravan las reservas (como plantea la DNIT) tributaría por focos que no uso o me obligarían a comprar faroles que no necesito”, ejemplificó.

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Necesidad evidente de recaudar

Riera Domínguez explicó que la Res. 49 exige detalles de la composición de las reservas así como informes, objeto, origen, saldos, etc., que deberán ser detallados en notas de los estados financieros (EE.FF). Además refirió que la información requerida no sólo apunta a detallar ejercicios y aprobaciones, sino -incluso- la posibilidad de la distribución futura de la reserva “Todo un nuevo grupo de disposiciones que ya está vigente. La necesidad de recaudar es evidente”, apuntó.

Por su parte, el analista financiero Amílcar Ferreira calificó de “abusiva” la resolución de la DNIT que obliga a las empresas a exponer detalladamente sus reservas en los estados financieros. Dijo además que la medida parece tener un afán recaudatorio y podría derivar en una futura ley que obligue a convertir estas reservas en dividendos.