MOPC afirma que “hay consenso” con constructoras para pagar deuda de obras

La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, afirmó que el Gobierno alcanzó un consenso con el sector privado para avanzar en el pago de la deuda reclamada por las constructoras, correspondiente a certificados de obras e intereses acumulados.

Según las empresas, el monto adeudado asciende a unos US$ 360 millones, mientras que el MOPC sitúa la cifra en torno a los US$ 270 millones.

Centurión explicó que parte de la deuda, correspondiente a la ejecución de obras del 2025 y estimada en unos US$ 225 millones, será cancelada mediante el mecanismo de factoring. Este instrumento permitirá adelantar el pago a las empresas a través de bancos de plaza locales, mientras que el Estado asumirá los costos financieros.

“Los intereses del factoring los va a asumir el Estado paraguayo. Entendemos que las contratistas no tienen por qué hacerse cargo de costos financieros por obras ya ejecutadas”, señaló.

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Sector privado sigue analizando factoraje y avanza proyecto de ley para pago de intereses

Sin embargo, los gremios de la construcción siguen analizando la reglamentación Ley N° 6542/2020 de factoraje, que permitirá a las empresas ceder sus certificados de obras o facturas a bancos locales para que cobren parte de la deuda, con garantía soberana.

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En este sentido, la ministra indicó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) trabaja en la implementación de este mecanismo para que esté disponible en el corto plazo.

En paralelo, Centurión señaló que el Ejecutivo impulsa un proyecto de ley para saldar la deuda vinculada a intereses generados durante el Gobierno anterior, pero omitió mencionar que parte de los intereses también corresponde a las demoras en los pagos de su gestión.

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Según la titular del MOPC, este componente ronda los US$ 100 millones, aunque dijo que se redujo tras una renegociación.

La ministra detalló que, tras un acuerdo con el sector, se planteó reconocer tasas de interés de hasta el 9%, muy por debajo de los niveles previamente reclamados, que oscilaban entre 16% y 18%. Con este ajuste, el monto de los intereses se reduciría a US$ 50 millones, que serían cubiertos mediante la emisión de bonos.

Por otro lado, Centurión se refirió al impacto del ajuste fiscal en el presupuesto del MOPC para el 2026. Indicó que el Ministerio de Economía estableció un flujo financiero similar al de 2025, de aproximadamente US$ 40 millones mensuales.

No obstante, reconoció que ese nivel de recursos resulta limitado frente a la necesidad de ejecución de obras, aunque aseguró que el desafío será sostener e incluso aumentar el ritmo de inversión.

“Tenemos la misión de seguir acelerando en el 2026 para que las obras estén al servicio de la ciudadanía”, afirmó.