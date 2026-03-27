POS gratis y topes: Asoban alerta de riesgo para Mipymes

La presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos del Paraguay, Liz Cramer, sostuvo que, aunque el objetivo declarado del proyecto de ley anunciado por senadores disidentes es aliviar costos a los comercios, las consecuencias podrían ser exactamente lo contrario.

“Proyectos como este podrían llegar a perjudicar exactamente a aquellos que dicen proteger o que buscan beneficiar. Proyectos como este podrían perjudicar grandemente a las Mipymes, sobre todo a las más chicas”, sostuvo.

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¿Por qué afectaría a pequeñas empresas?

Cramer explicó que el sistema de pagos electrónicos implica costos elevados, vinculados principalmente a tecnología, mantenimiento y ciberseguridad. En ese contexto, advirtió que si se imponen condiciones que vuelvan inviable el servicio, los proveedores podrían dejar de ofrecerlo a segmentos menos rentables.

Según detalló, esto afectaría directamente a los negocios con bajo volumen de transacciones, que dependen del acceso a POS para sostener sus ventas en un contexto donde el pago electrónico se volvió habitual tras la pandemia.

Riesgo de menor acceso a medios de pago

Cramer señaló que establecer precios artificiales o eliminar ingresos asociados al servicio podría provocar una reducción en la oferta. Comparó este escenario con otros mercados donde los controles de precios derivan en desabastecimiento o circuitos informales.

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En esa línea, alertó que el acceso a medios de pago electrónicos podría concentrarse en comercios de mayor tamaño, dejando afuera a pequeñas unidades económicas.

Para la representante de Asoban, imponer topes podría distorsionar ese equilibrio y afectar la sostenibilidad del sistema, ya que los servicios deben cubrir costos para seguir operando.

“Podría ser peor de lo que se pretende”

Remarcó que los bancos no solo operan con capital propio, sino mayormente con recursos de terceros, como ahorros del público. Por ello, insistió en que los servicios financieros deben ser sostenibles.

En ese sentido, advirtió que medidas como las planteadas podrían terminar siendo “peores de lo que se pretende”, al limitar el acceso a herramientas clave para la inclusión financiera, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas.

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Lo que plantearon en el Senado

La reacción de Asoban salta tras el anuncio de un proyecto que modifica y amplía la Ley N° 6.588/20 “Que limita las comisiones cobradas por las operaciones comerciales a través de medios de pago electrónico estableciendo un margen único pera el comercio adherido”.

Los parlamentarios proyectistas plantean prohibir que los bancos cobren a los comercios por el uso de los aparatos POS para pagos con tarjetas. Así también, buscan bajar el porcentaje máximo de las comisiones que reciben las entidades financieras en tarjetas de débito y de crédito.

Dicen que se busca evitar el abuso de los bancos y reducir los costos de los pequeños comercios e incentivar su formalización.