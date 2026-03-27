Viceministro anuncia que hoy se pagará US$ 3,1 millones a transportistas

Desde el sector del transporte público advirtieron que hasta hoy cuentan con combustible para operar, por lo que solicitaron que el subsidio correspondiente a febrero sea acreditado en las cuentas de cada empresa.

Según indicaron, el desembolso del subsidio de febrero permitiría garantizar la operación inmediata del transporte y sentarse a negociar desde el próximo lunes los demás puntos con el Gobierno.

El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, descartó que la postura de los transportistas sea una medida “extorsiva”. Señaló que los empresarios enfrentan una importante suba del precio de los combustibles, un fenómeno que se replica a nivel global.

“No es extorsivo. Si bien puede ser que no estemos de acuerdo, aquí no hay ningún proceso extorsivo ante la suba del combustible”, afirmó.

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Alternativas para acelerar el flujo de liquidez

Fernández explicó que los transportistas requieren un "flujo de liquidez más acelerado" debido al incremento sostenido del precio del combustible. Mencionó que, tras revisar el marco jurídico vigente, identificaron dos alternativas plausibles dentro del decreto que establece el subsidio.

“Hay dos alternativas que son plausibles que pusimos a disposición de los transportistas, que no son elementos adicionales, sino que les corresponde: uno es la tarifa de compensación y el otro es el subsidio de febrero”, indicó.

Explicó que la tarifa de compensación corresponde a la diferencia, dentro del subsidio, entre lo que se paga en promedio cada mes por la tarifa técnica y el monto real calculado posteriormente, que incluye todos los coeficientes, lo cual requiere tiempo.

Detalle de compensaciones y subsidios

Según el viceministro, las compensaciones a abonarse corresponden a 10 meses del año pasado (enero a octubre) y alcanzan los US$ 3,1 millones. Adelantó que su desembolso está previsto para hoy.

Por otra parte, anunció que el subsidio de febrero de este año, por US$ 4,6 millones, se pagará recién tras la Semana Santa.

Fernández subrayó que estos pagos no son adicionales, sino derechos de los transportistas por compromisos asumidos por el Gobierno. Añadió que estos flujos financieros permitirán a los empresarios hacer frente al fuerte aumento del precio del petróleo sin afectar la operación del servicio.

“Son 10 meses de compensaciones del año pasado que se fueron calculando para todo el sistema por US$ 3,1 millones. No es un dinero ni más ni menos, es dinero que le corresponde al sistema. Adicional a esto, está el pago del subsidio de febrero de US$ 4,6 millones, que también es un derecho de ellos”, explicó.

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No subirá el precio del pasaje

Fernández remarcó que, a pesar de los pagos y compensaciones, el precio del pasaje no sufrirá ningún incremento.

Según mencionó, mantener el precio del pasaje es parte de una política definida por el Gobierno de Santiago Peña.