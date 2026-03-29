Deuda estatal: Benigno López advierte tensiones fiscales y propone “gran diálogo nacional”

Durante una entrevista en el programa En Detalles de ABC TV, el exministro de Hacienda Benigno López describió un escenario de creciente presión financiera, reflejada en atrasos con sectores como farmacéuticas y constructoras, lo que genera —según dijo— un “estrés” acumulado en los proveedores del Estado.

Explicó que la deuda no es un fenómeno reciente, sino que viene creciendo desde hace más de una década. Recordó que pasó de unos US$ 200 millones en 2014 a más de US$ 1.000 millones en la actualidad, lo que obliga a replantear la sostenibilidad del modelo.

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Techo fiscal y limitaciones estructurales

El exministro sostuvo que Paraguay enfrenta un “techo recaudatorio”, debido principalmente a la alta informalidad y a la lenta mejora en la calidad del gasto público.

También advirtió que el esquema basado en bajos impuestos y endeudamiento comienza a mostrar límites, con niveles de deuda que ya no resultan “cómodos” para la gestión fiscal.

A esto se suma, según indicó, la presión que genera el pago de compromisos atrasados sobre los presupuestos futuros, lo que podría restar recursos a programas esenciales.

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Factoraje y soluciones parciales

En cuanto a los mecanismos para enfrentar la deuda, como la cesión de créditos o el factoraje, López consideró que pueden aliviar la situación en el corto plazo, pero no resuelven el problema de fondo.

Alertó que estas herramientas implican trasladar la carga financiera a los próximos años, lo que podría reproducir el mismo escenario de tensión si no se corrigen las causas estructurales.

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La salida: un gran acuerdo nacional

Como eje central de su planteamiento, López insistió en la necesidad de convocar a un amplio diálogo entre el Gobierno, el sector privado y la sociedad civil.

Recordó experiencias previas, como la reforma tributaria y las medidas adoptadas durante la pandemia, como ejemplos de acuerdos logrados mediante consenso.

“Hay espacio para hacer reformas, pero hay que ponerse de acuerdo en cómo financiar el Estado”, enfatizó.