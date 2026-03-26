Según Peña, deudas con constructoras y farmacéuticas son por ajustes que ya realizan desde el año pasado

Santiago Peña, presidente de la República, participó hoy de la verificación de las obras del Colegio Nacional de la Capital Bernardino Caballero, donde fue abordado por varios medios de prensa sobre el plan de ajustes que anunció el Gobierno.

Esto se dio luego del anuncio del ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, sobre el plan de “economía de guerra” que implementarán desde el Gobierno, debido a la abrupta caída en las recaudaciones previstas para este año, lo que genera menos recursos del Estado para solventar gastos.

Esto se suma también a las multimillonarias deudas con las constructoras (más de US$ 400 millones) y con las farmacéuticas (más de US$ 1.000 millones) que mantiene el Gobierno.

Según indicó Santiago Peña, estos atrasos en los pagos se generaron debido a que ya desde el año pasado están aplicando un plan de ajuste. Agregó que el anuncio realizado por el Gobierno con respecto a los reajustes responden más a cambios estructurales que realizan.

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“Esto es un trabajo que nosotros lo venimos de alguna manera implementando ya del año pasado, si ustedes se dan cuenta que los atrasos que terminamos acumulando en el año 2025 es un poco consecuencia de esa disminución que ya empezamos a ver en el segundo semestre del año pasado”, aseguró.

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Ajuste de salario mínimo

En el marco del ajuste anunciado por el Gobierno y ante la duda de si habrá aumento del salario mínimo, las centrales obreras desde hace varios años reclaman que el reajuste del salario mínimo es irrisorio, debido a los parámetros en los que se basa por ley, por lo que piden incluir, entre otros, los precios de alimentos, ya que el mismo muchas veces no se refleja en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que lo establece el Banco Central del Paraguay (BCP), indexado hoy al salario mínimo legal.

Santiago Peña admitió que el IPC no necesariamente refleja los precios de la canasta del sector de la clase más vulnerable, por lo que están trabajando con el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) para analizar cambios sobre estos parámetros a tener en cuenta.

“El mecanismo de ajuste de salario mínimo que se hace sobre el IPC, que es una herramienta de política monetaria que utiliza el Banco Central, no necesariamente refleja la canasta del sector de la clase más vulnerable, entonces hay una realidad ahí que se está trabajando, lo está llevando adelante desde el Ministerio del Trabajo”, señaló.

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No descartó que este año apliquen cambios en el cálculo del reajuste del salario mínimo y dijo que el BCP está haciendo este año una reevaluación y encuesta del IPC para poder realmente ver todos los componentes que tiene una canasta, pese a que esto se realiza cada diez años.

Pasaje y combustible

Por otra parte, sobre la situación del pasaje del transporte público, dijo que el mismo no aumentará, pero sí implementarán desde el Gobierno una variable de ajuste en la tarifa técnica, algo que se puede hacer cada seis meses.

“El subsidio tiene dos componentes: un componente que es el pago mensual, y después la evaluación de la tarifa que se hace cada seis meses y ahí se hacen esas discusiones si hay que hacer pagos tanto para arriba como para abajo, pero en este momento, hoy tenemos que hacer un pago en función a esa tarifa técnica”, explicó.

Sobre el incremento del precio del combustible debido al conflicto en Medio Oriente y el bloqueo del Estrecho de Ormúz a los aliados de Estados Unidos e Isral, insistió en que “el Estado está haciendo un esfuerzo gigantesco” para que hoy Petróleos Paraguayos (Petropar) sea la distribuidora de combustible con los precios más bajos.

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Los transportistas, por su parte, anunciaron que tienen stock de combustible para sostener el servicio hasta el viernes, pero, de no llegar a un acuerdo con el Gobierno, no adquirirán más combustible, por lo que el servicio podría resentirse.