Levantan paro de buses tras acuerdo entre el Gobierno y transportistas

La reunión clave se desarrolló en el Viceministerio del Transporte, donde representantes del Ejecutivo y empresarios del sector lograron destrabar el conflicto que había paralizado parcialmente el transporte público.

El paro había sido impulsado por los gremios tras rechazar el cálculo de la compensación estatal, lo que derivó en la suspensión del servicio en el área metropolitana.

La ministra del MOPC, Claudia Centurión, junto con el viceministro de Transporte, Emiliano R. Fernández, informaron que el servicio de transporte público se normalizará a partir de mañana a las 04:00.

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