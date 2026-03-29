Nacionales
29 de marzo de 2026 - 18:59

Levantan paro de buses tras acuerdo entre el Gobierno y transportistas

Tras una tensa reunión entre autoridades y empresarios del transporte, se logró levantar el paro de buses.
Tras una tensa reunión entre autoridades y empresarios del transporte, se logró levantar el paro de buses.

Luego de una prolongada y tensa reunión entre autoridades del Gobierno Nacional y gremios del transporte, se resolvió levantar el paro de buses que afectaba el servicio desde hace 48 horas.

Por ABC Color

La reunión clave se desarrolló en el Viceministerio del Transporte, donde representantes del Ejecutivo y empresarios del sector lograron destrabar el conflicto que había paralizado parcialmente el transporte público.

El paro había sido impulsado por los gremios tras rechazar el cálculo de la compensación estatal, lo que derivó en la suspensión del servicio en el área metropolitana.

La ministra del MOPC, Claudia Centurión, junto con el viceministro de Transporte, Emiliano R. Fernández, informaron que el servicio de transporte público se normalizará a partir de mañana a las 04:00.

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