Paro de buses: VMT advierte que transporte es “imprescindible” y amenaza con sanciones

El Viceministerio de Transporte (VMT) advirtió que las empresas que decidan ir a paro desde este sábado se exponen a sanciones económicas, al recordar que el servicio de transporte público fue declarado “imprescindible” por ley y no puede ser interrumpido.

El titular de la institución afirmó que ya está en marcha el proceso para el pago de US$ 3,1 millones en concepto de compensaciones, cuyo desembolso se concretaría el lunes, mientras que tras la Semana Santa se prevé abonar otros US$ 4,6 millones en subsidios correspondientes al mes de febrero.

“Ya está la orden de pago. Esto se va a efectivizar el lunes a la mañana”, aseguró, al tiempo de señalar que con estos recursos se busca garantizar la continuidad del servicio ante la presión generada por la suba del precio de los combustibles.

En ese sentido, insistió en que no todas las empresas se plegarían al paro por la falta de combustibles, como anunciaron los gremios del sector, y remarcó que el sistema debe seguir operando. “El transporte público es un servicio imprescindible, tiene que circular”, enfatizó.

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Amenaza de sanciones

El viceministro recordó que la nueva Ley N° 7.617, que regula el sector, establece la obligatoriedad de no interrumpir el servicio y contempla multas que van desde G. 16 millones hasta G. 56 millones para las empresas que incumplan.

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“Está vigente la obligatoriedad de no interrumpir el servicio. Hay un esquema de sanciones que también está activado”, advirtió.

Rechazo empresarial y disputa por los pagos

El conflicto se da en medio del rechazo de los gremios del transporte a las compensaciones anunciadas por el Gobierno, que consideran insuficientes y mal calculadas.

Las empresas cuestionan que no se hayan incorporado ciertos coeficientes propuestos en estudios técnicos de la ANTP, lo que —según sostienen— genera un desfase de alrededor del 15% en la tarifa técnica.

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Sin embargo, el viceministro desestimó estas críticas y las calificó como “extremadamente inexactas”.

Aclaró que el trabajo de la Asociación Nacional de Transportes Públicos (ANTP) no consistía en recalcular tarifas pasadas, sino en diseñar una nueva estructura tarifaria que aún no fue implementada.

“No es un instrumento que se pueda aplicar hacia atrás. Tiene que ser aprobado y utilizado hacia adelante”, explicó.

Subsidio vs. compensación: el punto de fricción

Otro de los reclamos de los gremios Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), la Única Central de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama) y la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetram), es que el Gobierno priorice el pago de subsidios —considerados más previsibles— antes que las compensaciones, cuyos cálculos generan disconformidad.

Sobre esto, el viceministro cuestionó la postura empresarial. “No se entiende la exigencia de pagar un concepto y no otro. Ambos son recursos financieros importantes”, sostuvo.

En total, el Gobierno prevé inyectar unos US$ 7,6 millones al sistema en el corto plazo, sumando compensaciones y subsidios.

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Contexto de crisis por combustibles

Fernández reconoce que el conflicto está impulsado por la suba de los precios internacionales del combustible, que afecta directamente los costos operativos del sector.

No obstante, considera que con los recursos comprometidos las empresas están en condiciones de seguir operando. “Están dadas las herramientas financieras para continuar”, afirmó.

En medio de la crisis, el viceministro destacó que los buses eléctricos no se ven afectados por la volatilidad del precio del petróleo y aseguró que incluso aumentarán su frecuencia.

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“El costo por kilómetro del bus eléctrico se mantiene estable, a diferencia del combustible”, señaló, al plantear este modelo como una alternativa estructural para el sistema.

Pese a las advertencias del Gobierno, persiste la incertidumbre sobre la adhesión al paro anunciado por algunos sectores del transporte, que alegan falta de recursos para operar.

El Gobierno, por su parte, insiste en que el servicio debe mantenerse y que el flujo de fondos ya está asegurado, mientras anticipa un monitoreo constante de la situación en los próximos días.

El viceministro también aclaró que, finalmente, la empresa Ñanduti Línea 165, no realizaría mañana un paro total, tal como informó en un comunicado a sus pasajeros.