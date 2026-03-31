Cambio se da en un momento crítico para la gestión pública, advierte Barreto

Fernández Valdovinos finalmente deja el Ministerio de Economía (MEF) se suma a la lista de funcionarios del Gobierno de Peña que renunciaron o fueron destituidos desde el 15 de agosto de 2023, y esto se da en medio de cuestionamientos por los atrasos de pagos a proveedores y tras la reciente aprobación de la polémica Ley de reforma de la Caja Fiscal, donde también lidió con varias críticas. Al respecto, el economista y ex ministro de Hacienda César Barreto, evaluó estos dos años y medio de gestión de Fernández enumerando algunos puntos favorables y otros críticos que pesaron en la administración.

Según Barreto, el MEF tuvo poca preponderancia, mucho menos de lo que solía tener el ministerio de Hacienda anterior.

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Mencionó que si bien al iniciar su mandato Fernández presentó un plan de convergencia fiscal razonable y que debía terminar con la vigencia de la ley de responsabilidad fiscal nuevamente en este año 2026, luego de 7 años de exceder el tope de déficit fiscal del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, lamentó que el MEF no pudo implementarlo de manera efectiva.

“No pudieron controlar la implementación financiera ordenada del programa hambre cero, el gasto salarial sigue teniendo un crecimiento acelerado y hubo un descontrol en las compras de medicamentos y en la ejecución de los programas de inversión pública. Varios ministerios no respetaron los planes de caja del MEF”, detalló Barreto.

Indicó que todo esto derivó en grandes deudas por atrasos en pagos a los proveedores del estado y un ritmo de crecimiento del gasto público muy por encima del crecimiento de los ingresos tributarios. Sin embargo, añadió que recién reconocieron estos atrasos hace unos tres o cuatro meses y los montos ya son muy importantes, y ya superan los US$ 1.500 millones.

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Momento crítico para la gestión pública

Para Barreto, el titular del MEF obligado por la situación planteó tardíamente una economía de guerra, pero sin precisar su contenido y con poca voluntad política por parte del presidente Peña y del partido Colorado (Horacio Cartes) de llevar adelante medidas de ajustes ya que empieza un largo periodo electoral que terminará recién con las elecciones generales del 2028.

“El momento es crítico para la gestión de las finanzas públicas y las implicancias de este cambio dependerán del perfil del nuevo ministro del MEF y cuál sea el plan de ajuste que planteen para ordenar el flujo de caja del tesoro o si directamente la gestión presupuestaria y de las finanzas públicas queda a merced de las necesidades político-electorales del presidente Peña y del partido Colorado”, expresó Barreto.

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Reformas institucionales y grado de inversión

En cuanto a los resultados o logros más importantes, Barreto destacó el hecho de que dos entidades calificadoras otorgaron grado de inversión al país con una gestión muy efectiva frente a los mismos.

Otro hecho destacable fue que los inversionistas se hayan animado a invertir en bonos soberanos a largo plazo en guaraníes a tasas muy razonables.

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En términos de reformas, la creación del Ministerio de Economía y Finanzas, según Barreto fue un paso importante, así como la fusión entre la SET y Aduanas para la creación de la DNIT.

No obstante, a partir de allí, según su criterio, las demás reformas fueron cada vez menos profundas, como la ley de la función pública que no cambió casi nada de la forma de gestionar los funcionarios públicos y la de la caja fiscal, que calificó como un fracaso absoluto.