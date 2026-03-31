El MIC debe trabajar con planes de Estado, no de Gobierno, plantea el ministro Riquelme

Este martes, el Centro de Regulación, Normas y Estudios de la Comunicación (Cerneco), junto con empresarios, en un encuentro de trabajo, recibió a autoridades del MIC, encabezadas por el ministro Marco Riquelme, quien expuso a los presentes los planes, lineamientos y estrategias que marcarán la gestión del Ministerio en esta nueva etapa.

El presidente de Cerneco, el doctor Enrique Bendaña, mencionó a nuestro medio que la jornadase constituyó en una oportunidad clave para conocer, de primera mano, las iniciativas que impactarán en el desarrollo empresarial, productivo y comercial del país.

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Añadió que, desde el sector empresarial, les interesa contar con un ministro de Industria y Comercio ágil, considerando la gran cantidad de pequeñas y medianas empresas que existen.

Aseguró que muchas de ellas enfrentan dificultades para su inserción bancaria, especialmente para acceder a créditos. Sobre el punto indicó que Riquelme se refirió a las cooperativas como un buen instrumento para que las personas comiencen a integrarse al sistema financiero.

“Tiene un equipo joven que está trabajando, respaldado por dos viceministros conocedores de sus respectivos sectores (Alberto Sborovsky, de Comercio, y Javier Viveros, de Industria)”, destacó.

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Planes de Estado y no de Gobierno

Agregó que el ministro insistió aclaró que su cartera deben esperar planes de Estado y no de Gobierno. “No puede ser que, al salir un titular de una cartera ministerial, también cambien todos los planes”, dijo.

Según el presidente de Cerneco, esa situación “ocurre bastante en el país”, por lo que considera clave que una nueva autoridad que asume un determinado cargo continúe con los planes del anterior para evitar que se corten los procesos correspondientes a cualquier trabajo.

“Riquelme profundizó sobre las estrategias que desea implementar con los distintos sectores. Trabajarán muy de cerca con la Unión Industrial Paraguaya y, en la parte comercial, con las cámaras de comercio”, agregó.

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“Ganas de trabajar con diferentes sectores”

De acuerdo con Bendaña, los empresarios “vieron en Riquelme un ministro joven, con ganas de trabajar” y, a la vez, compartieron su visión de trabajar en una política de Estado y no de Gobierno, es decir, con políticas que se mantengan de una administración a otra.

“Se habló de soluciones para los pequeños empresarios, de facilitar la creación de sociedades y de agilizar los procesos industriales”, concluyó