Salida de Fernández Valdovinos: Estado se convirtió en un “mal pagador” serial para lucir bien en los balances internacionales

La Cámara Paraguaya de la Industria del Hormigón Elaborado (CAPIHE) realizó un análisis de análisis de los puntos que configuraron en “la tormenta perfecta” que desgastó al ahora exministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.

Enio Quevedo, presidente, del gremio, enfatizó que el relevo de Fernández Valdovinos en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en este primer trimestre de 2026, marca “el fin de la luna de miel técnica del gobierno actual”.

A continuación, se presenta una evaluación crítica de los puntos que configuran la “tormenta perfecta” que terminó por desgastar la figura del ahora exministro, según el titular de CAPIHE:

El déficit maquillado y la deuda flotante

La estrategia de Fernández Valdovinos fue, desde el día uno, alcanzar el Grado de Inversión. Para lograrlo, se priorizó la foto del déficit fiscal bajo control ante las calificadoras (Fitch, Moody’s).

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La táctica, según Quevedo, se recurrió al impago sistemático a proveedores del Estado (constructoras, farmacéuticas).

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“Esto no es ahorro, es contabilidad creativa. Al cortar la cadena de pagos, el gobierno asfixió a las empresas nacionales que son el motor del empleo. La pérdida de confianza del sector empresarial es lógica: el Estado se convirtió en un ‘mal pagador’ serial para lucir bien en los balances internacionales. La erosión transitoria de esta alianza es, quizás, el mayor costo político que el gobierno debe ahora subsanar", criticó.

El PGN 2026

Quevedo siguió enfatizando que el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 nació muerto por dos razones técnicas imperdonables:

Citó primeramente el tipo de Cambio. “Diseñar un presupuesto con un dólar estimado incorrectamente, sin tener en cuenta las tendencias globales y regionales, mostrando una desconexión con la realidad de los mercados. Cuando el Estado paraguayo recibe dólares de Itaipú y Yacyretá (por Royalties y Compensación), necesita convertirlos a guaraníes para pagar salarios, insumos médicos y transferencias sociales", expresó.

Acotó que el MEF calculó que por cada US$ 1.000.000 que ingresara de Itaipú, tendría 7.800 millones de guaraníes. Al estar el dólar a G. 6.500, solo recibe G. 6.500 millones.

“Se presupuestaron ingresos de Itaipú basados en una tarifa que Brasil nunca aceptó formalmente, y se esperaban pagos de Yacyretá que la crisis argentina siguió postergando", destacó.

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Quevedo criticó que el MEF actuó con una arrogancia técnica peligrosa, asumiendo que su “muñeca política” internacional bastaría para que el dinero ingresara. Siguió que al no ocurrir, el presupuesto quedó descalzado en millones de dólares, forzando recortes importantes.

La Caja Fiscal: el triunfo de lo político por sobre lo técnico

La reforma de la Caja Fiscal es el problema estructural más grave de esta administración. “El déficit es una hemorragia que va a consumir impuestos de todos los paraguayos para pagar jubilaciones de privilegio o regímenes no sostenibles", expresó.

En este sentido cuestionó que el gobierno cedió ante la presión de los gremios de funcionarios públicos. Las “reformas” aprobadas fueron cosméticas y no tocaron el fondo del problema (edad de jubilación, años de aporte). Acotó que Fernández Valdovinos, a pesar de su perfil técnico, no pudo o no quiso dar la batalla política, dejando una bomba de tiempo activa para su sucesor.

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Política Energética: IA vs. Realidad

En cuanto a la política energética actual, acotó el relato actual versus perspectivas de corto plazo. Señaló que hay una contradicción. “Por un lado, se firman decretos (5.306 y 5.307) para atraer Data Centers e industrias intensivas que consumen gigavatios como si fueran infinitos. Por otro lado, los informes técnicos de la ANDE avisan que en 2030 ya no habrá excedente”, enfatizó.

Criticó que promocionar a Paraguay como “Hub Tecnológico” sin haber iniciado la construcción de una sola planta solar de gran escala o una nueva hidroeléctrica es una política de captación de inversiones basada en información incompleta.

“La caída de Fernández Valdovinos no fue por falta de conocimiento técnico, sino por el agotamiento de un modelo que priorizó la percepción externa (el rating de Wall Street) sobre la sostenibilidad interna (el pago a proveedores, la reforma jubilatoria y la seguridad energética). El cambio de ministro parece ser un intento por recuperar la gobernabilidad y la paz con el sector empresarial", expresó.