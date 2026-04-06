Camioneros se manifiestan en Vaquería para exigir aumento del flete

Los vehículos de gran porte se encuentran estacionados en la banquina en ambos sentidos de circulación de la ruta PY13 en el distrito de Vaquería, departamento de Caaguazú. No realizan cierre total de la ruta, aunque la medida genera atención de las autoridades por el volumen de transportes concentrados en el lugar.

Los manifestantes argumentaron la necesidad urgente de una suba en las tarifas del flete ante la situación económica que afecta al sector por el aumento de más de G. 2.000 en el precio por litro del combustible.

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Intentamos conversar con el representante de los manifestantes, Modesto Aguayo, vía llamada telefónica. Sin embargo, ante nuestra consulta periodística sobre la movilización, cortó repentinamente la llamada y no volvió a contestar.

Estamos abiertos en caso de que desee referirse a los puntos de reclamo de los camioneros.

En el lugar se cuenta con cobertura de personal policial de la jurisdicción, además de agentes de la Patrulla Caminera del Destacamento Nº 3 de la Báscula Santa Bárbara, quienes realizan tareas de control y prevención. Hasta el momento, no se reportó la presencia de representantes del Ministerio Público.