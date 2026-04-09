Peña promete pagar deudas del Estado en juramento de Óscar Lovera como ministro de Economía

Óscar Lovera juró esta mañana como titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en reemplazo de Carlos Fernández Valdovinos, quien dejó el cargo la semana pasada.

Durante el acto, el presidente Santiago Peña prometió cumplir con las deudas del Gobierno con el sector privado, aunque no precisó fechas ni mecanismos para ello.

Menciono, en esa línea, a farmacéuticas y empresas de construcción con las que el Estado mantiene millonarios compromisos adeudados. “Las deudas del Estado se pagan y se honran, y eso lo vamos a hacer”, dijo.

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Santi Peña habla de reducción de pobreza y desempleo

Peña agregó que no renunciará a su proyecto de que Paraguay siga siendo la economía de mayor crecimiento en la región. A la vez, destacó los avances económicos y sociales que -según indicó- alcanzó su gestión hasta ahora.

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“Quiero encomendarte, Óscar (Lovera), que cuidemos los logros que hemos alcanzado hasta este momento, que son muchos; logros en el campo económico, pero principalmente en el campo social”, afirmó.

El mandatario aseguró que será “mezquino” con los programas sociales -como Hambre Cero- para mantenerlos, pese a que reconoció que generan tensión fiscal.

Asimismo, indicó que proyecta para este 2026 que nuestro país seguirá creciendo por cuarto año consecutivo.

Reformas y políticas públicas que buscan cambios

Peña también subrayó que continuará con sus políticas públicas y reformas, aunque estas incomoden a algunos sectores.

“Estar en un gobierno y tratar de no hacer olas para que nadie se incomode no es para lo que yo vine. Vine para generar cambios y esos cambios incomodan muchas veces”, indicó.

Sobre el nuevo ministro, Peña aseguró que tiene la capacidad para enfrentar la situación económica actual del país.

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Lovera asegura programas sociales y control del gasto

Por su parte, Óscar Lovera, en conferencia de prensa, anunció que prevé desarrollar herramientas para brindar previsibilidad a los sectores adeudados, con quienes -anunció- mantendrá reuniones para ello.

Señaló que no es posible pagar todas las deudas de manera inmediata, pero que se están evaluando alternativas para cumplir con los proveedores.

Aunque no mencionó fechas específicas de pago, indicó que en el corto plazo se cumplirá al menos con una parte de las obligaciones, mientras se buscan soluciones de mediano y largo plazo. “Nuestro objetivo, en el cortísimo plazo es establecer un plan de pago para estos proveedores”, sostuvo.

Añadió que, además, se están trabajando en “herramientas de corto plazo” para facilitar el pago de las deudas, entre las cuales mencionó la utilización del factoring.

Mejora de gasto público

El nuevo ministro también confirmó que los programas sociales no se reducirán, pese a que aseguró que trabajará para resolver el control del gasto público. En ese sentido, no descartó flexibilizar el tope fiscal del 1,5%.

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Con la toma de mando de Lovera, la estructura del Ministerio de Economía queda conformada con Teodora Recalde como viceministra de Administración y Finanzas, Gerardo Ruiz Díaz como viceministro de Economía y Planificación, mientras que Andrea Picaso se mantiene como viceministra de Capital Humano.