Itaipú: Gobierno mantiene incógnita sobre reemplazo de Valdovinos en el Consejo de Administración

El Poder Ejecutivo aún no define quién ocupará el asiento que dejó vacío Carlos Fernández Valdovinos en el Consejo de Administración de Itaipú. La incertidumbre se instaló tras el reciente nombramiento de Oscar Lovera como nuevo ministro de Economía, pero aún no como consejero.

Esta situación quedó en evidencia con las respuestas del vocero de Gobierno, Guillermo Grance, quien protagonizó un confuso episodio ante la consulta de la prensa sobre la posible designación de Lovera. En un primer momento, el portavoz respondió con un “no” tajante, para luego corregir su postura y señalar que no sería nombrado “de momento”.

Ante la insistencia de los periodistas sobre el nombre del futuro consejero, Grance se limitó a responder que compartiría la información una vez que esta fuera oficial, dejando en el aire la decisión del mandatario.

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En los pasillos de la hidroeléctrica, los rumores apuntan a un cambio de estrategia por parte de Mburuvicha Róga. Fuentes sugieren que el presidente Peña estaría evaluando romper con la tendencia de nombrar exclusivamente a ministros del gabinete para dar paso a un perfil estrictamente técnico. Esta posibilidad cobra relevancia en un momento en que las negociaciones del Anexo C y la gestión operativa de la entidad demandan una presencia constante y especializada en el colegiado.

Mientras Paraguay dilata su decisión, en la margen izquierda el panorama es de renovación concluida. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, formalizó el pasado sábado 28 de febrero la designación de Iggor Gomes Rocha como nuevo miembro del Consejo de Administración de Itaipú, en sustitución de Michele Caputo Neto.

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Rocha, especialista en Derecho Administrativo y doctorando en Políticas Públicas, ya se desempeñaba como director administrativo de la entidad desde marzo de 2023, lo que confirma la apuesta brasileña por cuadros con experiencia interna en la binacional y no por otro ministro.

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La actual composición del Consejo paraguayo experimentó algunos cambios desde el inicio del gobierno de Peña. Originalmente, el equipo estaba integrado por figuras de alto peso político como Lea Giménez (entonces jefa de Gabinete Civil), Carlos Fernández Valdovinos (Economía), Javier Giménez (Industria y Comercio), Roberto “Ilo” Moreno Rodríguez (Asesoría Jurídica de Presidencia) y el canciller Rubén Ramírez Lezcano. A este grupo se sumaban los técnicos Félix Sosa, titular de la ANDE, y el ingeniero Héctor Richer.

A mediados de 2024, tras la renuncia de Lea Giménez, su lugar fue ocupado por la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión. Más recientemente, en febrero de 2026, Javier Giménez dejó el Ministerio de Industria para asumir como Jefe del Gabinete Civil, aunque fue renombrado como consejero, manteniendo su cuota de poder en la binacional.

Ahora, con la salida de Valdovinos, se abre un nuevo capítulo en la reconfiguración del órgano que maneja los intereses estratégicos de la mayor generadora de energía del país.