Se concreta nueva suba en combustible

Los principales emblemas del país anunciaron anoche que, desde hoy, volverán a ajustar los precios de sus combustibles, con lo que se completaría la tercera ola de incrementos desde el inicio de la guerra en Medio Oriente. Esta nueva ola de ajuste –por tercera vez en el lapso de un mes– había comenzado antes de Semana Santa en los emblemas más pequeños y ahora cierra con los emblemas con mayor presencia en el mercado.

En esta ocasión, el reajuste afectará a Shell y Copetrol, a los que se suma también Petrochaco, con alzas de hasta G. 500 por litro en naftas y de hasta G. 950 en diésel, impulsados por la escalada internacional. Las citadas distribuidoras se suman así a los sellos que ya aplicaron nuevos precios días atrás, como Petrobras, Fuelpar, Integral, Enex y Petromax Copeg, entre otros. Ahora se espera que Petropar también ajuste esta semana.

¡Gasoíl subió G. 2.680 en un mes!

En solo un mes, el gasoíl común tipo III —el combustible que mueve la economía nacional— acumula un aumento aproximado de G. 2.680 por litro, mientras que las naftas escalaron en un mes G. 1.550 por litro, dependiendo de cada emblema. Esto representa un alza aproximado de 44% para el diésel y del 26% para la nafta, evidenciando la fuerte presión que la escalada externa del crudo ejerce sobre precios locales.

Precios aproximados en los servicentros

Tras este ajuste, los precios quedarían aproximadamente así: Diésel común: G. 8.850 – G. 8.990 por litro; diésel premium: G. 10.600 – G. 10.690 por litro; nafta común (88 octanos) G. 6.690 – G. 6.840 por litro; nafta intermedia (93 octanos) G. 7.190 – G. 7.340 por litro y la nafta súper (97 octanos) G. 8.600 – G. 8.790 por litro. “Después de que se hizo público el anuncio de la tregua por dos semanas en el marco del conflicto en Medio Oriente, la cotización internacional registró un descenso, que tocó su piso alrededor de las 3:30 de la mañana (hora de Paraguay). Sin embargo, la fuerte tensión geopolítica y la incertidumbre sobre el abastecimiento global provocaron que luego los valores volvieran a subir y aunque no alcanzaron los niveles previos a la tregua, se ubicaron aproximadamente a mitad de camino, entre la caída inicial y el repunte”, explicó un referente del sector consultado.