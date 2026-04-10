Cafym aprobó balance 2025 y reafirmó su compromiso con el sector fluvial y marítimo

El Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) reunió este viernes a sus socios en una asamblea ordinaria en la que se analizaron puntos relacionados a los resultados logrados por el gremio el año pasado.

Desde la entidad que representa a los armadores fluviales y marítimos del Paraguay, se informó que durante el encuentro fueron considerados y aprobados la memoria, el balance general, el cuadro de resultados y el informe del síndico correspondientes al ejercicio 2025.

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Indicaron desde la Cafym que se reflejó “una gestión responsable, orientada a la solidez administrativa y al desarrollo continuo”.

“Asimismo, se cumplieron las instancias formales previstas, fortaleciendo las prácticas institucionales basadas en la claridad, la rendición de cuentas y la participación, pilares esenciales para consolidar la confianza y proyectar el futuro con bases firmes”, señalaron desde la Cafym.

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A su vez, desde la institución anunciaron que continuarán trabajando con una visión estratégica, promoviendo el crecimiento y la mejora permanente del sector, reportaron.