Especialista explica por qué considera justificada la suba de combustibles

La economía del bolsillo paraguayo enfrenta un nuevo desafío ante la escalada sostenida en los precios de los combustibles. Desde este viernes, Petropar sube los precios de sus combustibles, en medio de la crisis de provisión del crudo de petróleo por la guerra en Oriente Medio.

El aumento es de G. 750 por litro, lo que implica un incremento de más de G. 1.200 por litro en menos de un mes.

Según el ingeniero Miguel Velázquez, consultor estratégico del sector, el conflicto geopolítico actual ha provocado una “escalada vertical en los costos de origen”, duplicando el valor del producto antes de su llegada a las estaciones de servicio nacionales.

Velázquez detalló que, antes del estallido del conflicto, el precio de referencia se situaba en torno a los 2,3 dólares por galón (aproximadamente 3.900 guaraníes por litro en origen). Tras la crisis, esta cifra saltó a los 7.800 guaraníes.

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“Con ese aumento del 100%, el precio final al público debería ubicarse hoy entre los 9.000 y 10.000 guaraníes por litro“, señaló el experto, subrayando la presión alcista que soporta la cadena de suministro.

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Aunque se registró una breve tregua de 15 días que permitió un descenso parcial en los monitores internacionales, el alivio fue efímero.

Velázquez explica que el mercado sigue operando bajo una extrema volatilidad: “El conflicto sigue latente. Cuando se hablaba de tregua el precio bajaba, pero apenas sonaba alguna bomba, volvía a subir”.

Esta incertidumbre ha forzado tanto a las emblemas privados como a la estatal Petropar a ajustar sus pizarras.

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Según el consultor, aunque persisten brechas de precios entre las distintas operadoras, los incrementos son una respuesta necesaria a la realidad del costo de importación, dejando poco margen para una reducción significativa en el corto plazo mientras la inestabilidad global persista.