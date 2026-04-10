Servicios y agricultura impulsaron actividad económica en febrero

De acuerdo con informaciones preliminares, el Indicador Mensual de la Actividad Económica (Imaep) mostró un incremento de 3,8% respecto al mismo mes del año anterior. Con este resultado, el indicador acumuló un crecimiento de 2,7% al cierre del segundo mes del año, reflejando una trayectoria positiva.

El Imaep es un indicador de corto plazo que mide el desempeño de la producción, pero no incluye la totalidad de rubros del Producto Interno Bruto (PIB), aunque marca la tendencia del mismo. Para el presente año, la proyección oficial es que la economía cerrará con un repunte del 4,2%, frente al 6,6% del año 2025

El crecimiento interanual estuvo impulsado principalmente por el dinamismo del sector servicios, así como por el desempeño positivo del sector primario y, en menor medida, del sector secundario, particularmente las manufacturas, según se desprende del reporte oficial.

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Desempeño por sectores

Según se desprende del reporte del BCP, el sector primario registró un incremento interanual de 7,2%, acumulando un aumento de 6,3% al cierre de febrero de 2026. La agricultura, presentó un repunte debido a la mayor producción estimada de soja, arroz, mandioca, caña de azúcar, poroto, girasol y tabaco. Por su parte, la ganadería presentó un desempeño negativo en febrero, debido a una baja en el faenamiento de bovinos. Sin embargo, se observaron incrementos en el faenamiento de cerdos y aves, así como en la producción de leche cruda y huevos.

En lo que respecta al sector secundario registró un aumento del 3%, acumulando un crecimiento de 0,9% al cierre de febrero de 2026. Según se informó, la generación de energía eléctrica presentó una caída en febrero, aún así, las actividades de distribución de energía eléctrica, así como el suministro de agua y saneamiento, continuaron contribuyendo de manera positiva al desempeño del sector.

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En tanto, que las construcciones mostró un crecimiento interanual, sustentado en el aumento de la demanda de los principales insumos utilizados, especialmente aquellos de producción nacional.

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La industria manufacturera registró una variación interanual de 0,7%, acumulando un leve crecimiento de 0,3% al cierre de febrero de 2026. Entre las actividades que destacaron la producción de aceites, lácteos, azúcar, productos de molinería y panadería, bebidas y tabacos, textiles y prendas de vestir y otros. Sin embargo, estos resultados fueron parcialmente contrarrestados por caídas en la producción de carnes, otros alimentos, cueros y calzados, productos químicos, productos metálicos, así como maquinaria y equipos.

Por su parte, el sector servicios registró un crecimiento interanual de 3,3%, acumulando un aumento de 3,0% al cierre de febrero de 2026. Se observaron resultados positivos en los servicios de transporte, intermediación financiera, servicios a los hogares, telecomunicaciones y servicios de información, servicios inmobiliarios, así como en restaurantes y hoteles, y servicios a las empresas.

Estos resultados fueron atenuados por las reducciones registradas en la actividad comercial y los servicios gubernamentales. El Imaep sin agricultura ni binacionales que excluye la agricultura y las binacionales registró un crecimiento interanual de 3,9%, manteniendo una trayectoria de crecimiento. Con este resultado, acumuló un aumento de 2,7% al cierre de febrero de 2026.