La actividad económica arrancó con tímido crecimiento en enero por retroceso en industrias y construcciones

En base a informaciones preliminares, el Indicador Mensual de la Actividad Económica (Imaep) registró un incremento del 0,9% con respecto al mismo mes del año anterior. La variación acumulada arrojó el mismo resultado, al tratarse del primer mes del año, de acuerdo con un reporte oficial del Banco Central del Paraguay (BCP)

El Imaep es un indicador de corto plazo que mide la producción, y aunque no incluye la totalidad de rubros que el Producto Interno Bruto (PIB) marca una tendencia. Si bien la cifra en el primer mes fue de un crecimiento inferior al 1%, para el presente año se estima una expansión económica del 4,2%. Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya habían señalado que los números de estos primeros meses vienen bien y que no descartan un crecimiento superior al previsto inicialmente.

Mejora en el sector agrícola

En primer término, el sector primario presentó un crecimiento interanual del 2,5%, con desempeños positivos de la actividad agrícola principalmente por la mayor producción prevista de soja, mandioca, caña de azúcar, poroto, girasol y algodón. Sin embargo, los menores niveles de producción estimados de maíz y arroz atenuaron el resultado positivo.

En lo que respecta a la ganadería presentó un comportamiento negativo en enero, explicado por el menor nivel de faenamiento de bovinos. Sin embargo, se verificaron mayores niveles de faenamiento de cerdos, aves y una mayor producción de leche cruda y huevos

Baja en la actividad industrial y construcciones

El reporte de la banca matriz detalla igualmente que el sector secundario verificó una caída del -1,4%, respecto al mismo mes del año anterior, que se debe principalmente a la caída de la actividad de generación de energía eléctrica en el mes de enero. No obstante, las actividades de distribución de energía eléctrica, suministro de agua y saneamiento ambiental continuaron contribuyendo positivamente.

También se destaca que el sector de la construcción verificó una retracción interanual, debido al menor ritmo de ejecución de las obras tanto públicas como privadas. En el caso de las obras públicas tiene que ver con el atraso que mantiene el gobierno con las contratistas que está afectando de desempeño de varios proyectos, según los gremios vienen denunciando y reclamando millonarios impagos por parte del Gobierno.

Por su parte las manufacturas también presentaron una caída del -0,6% y dentro de las actividades que incidieron negativamente están: la producción de carne, aceites, químicos, textiles y prendas de vestir, cueros y calzados, productos metálicos y otros alimentos (elaboración de yerba mate). No obstante, estos resultados fueron mitigados por las variaciones positivas registradas en la producción de azúcar, lácteos, molinerías y panaderías, bebidas y tabacos, maderas, papel y productos del papel, metales comunes, minerales no metálicos, maquinarias y equipos y otras industrias manufactureras (fabricación de muebles).

Repunte en servicios

Por otra parte, el sector servicios registró un incremento del 2,3% respecto al mismo mes del año anterior y entre las actividades se destacaron los servicios de intermediación financiera, servicios a los hogares, telecomunicaciones y servicios de información, servicios de transporte, servicios gubernamentales, restaurantes y hoteles, servicios inmobiliarios y servicios a las empresas. No obstante, estos resultados positivos fueron atenuados por una caída de la actividad comercial.