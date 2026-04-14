ANDE retira 176 conexiones clandestinas y precarias en Canindeyú

Como parte de su estrategia para combatir el uso irregular del suministro y reducir los índices de morosidad, la ANDE llevó a cabo una intervención masiva en el sector denominado URBA III, ubicado en Colonia Canindeyú. Durante el despliegue, los técnicos procedieron al retiro de un total de 176 conexiones irregulares y precarias, las que operaban al margen de la normativa técnica y legal de la institución estatal.

El procedimiento contó con la movilización de más de seis cuadrillas especializadas, que detectaron instalaciones peligrosas que no solo afectaban la calidad del servicio para los usuarios formales, sino que representaban un riesgo eléctrico latente para los pobladores del área, resaltan desde la ANDE.

En la entidad destacaron también que este tipo de prácticas ilegales son los principales factores que derivan en interrupciones del suministro y daños en la infraestructura de distribución.

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Un plan de acción sostenido a nivel nacional

Esta intervención en el decimocuarto departamento se suma a otras acciones similares ejecutadas recientemente, como la de un operativo de igual envergadura en la ciudad de Caaguazú, específicamente en los territorios sociales de San Carlos, Esperanza 1, Santa Rosa y Empalado Ari. En dicha localidad, la ANDE, con apoyo del Ministerio Público y la Policía Nacional, logró la desconexión de 110 conexiones directas sin medidor.

En el caso de Caaguazú, los técnicos no solo retiraron las conexiones ilegales, sino que incautaron aproximadamente 500 metros de conductores de baja tensión que eran utilizados para el hurto de energía. Estos operativos conjuntos buscan desalentar el delito de aprovechamiento clandestino del suministro, el cual se encuentra tipificado y penalizado por la legislación paraguaya vigente.

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Riesgos y canales de denuncia

La ANDE reiteró que el hurto de energía perjudica directamente a los clientes que cumplen con sus obligaciones, ya que sobrecarga los transformadores y degrada la continuidad del servicio. Además de los perjuicios económicos para el Estado, estas conexiones directas suelen realizarse sin normas de seguridad, lo que aumenta la probabilidad de cortocircuitos e incendios en las comunidades.

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Ante esta situación, la empresa estatal insta a la ciudadanía a colaborar con la identificación de estos focos de irregularidad. Las denuncias pueden realizarse de forma totalmente confidencial a través de la página web oficial, la aplicación móvil MI ANDE o mediante la línea de WhatsApp al número 0962 160160. La estatal asegura que las intervenciones continuarán de manera sostenida en diversos puntos del país.