UGP advierte que el manejo político “amenaza” a la economía

El sector empresarial aglutinado en la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio de Paraguay (Feprinco) criticó el jueves último el populismo del Gobierno y las decisiones políticas influenciadas por intereses electorales, que según indicaron, impiden avanzar hacia reformas estructurales. Además, denunciaron que esta inacción compromete la estabilidad y el desarrollo económico.

En esa misma línea, el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, comentó a ABC que para entender en parte las inquietudes del sector empresarial se debe retrotraer al 2003, cuando se alcanzó un acuerdo con el gobierno de entonces, que derivó en la implementación de una reforma tributaria, la cual calificó como “más armónica”.

Sin embargo, quedó pendiente el compromiso del Estado paraguayo de racionalizar el gasto público, que, según indicó, nunca se implementó en estos más de 20 años. “Este acuerdo fue la punta de lanza y permitió ir corrigiendo algunas cosas. Sobre todo, posibilitó que la política económica sea estable, previsible y que se pueda avanzar en un proceso de desarrollo sostenible en Paraguay, lo que permitió el crecimiento del Producto Interno Bruto”, señaló.

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“Un manejo populista y politiquero del presupuesto”

Al referirse nuevamente a la postura de Feprinco y, como gremio integrante la UGP, Cristaldo indicó que “vemos una amenaza en el horizonte en los últimos tiempos” y que desde hace rato se viene consolidando un manejo “populista y politiquero del presupuesto”.

En ese aspecto, sostuvo que se debe diferenciar entre los “políticos que trabajan en busca del bien común y los politiqueros que operan en beneficio propio”. Estos últimos, de acuerdo con el gremialista, estarían distorsionando y afectando la estrategia y el balance de resultados de las gestiones estatales.

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“Es hora de que nos pongamos de acuerdo en lo que se tiene que hacer: impulsar reformas que vuelvan a estabilizar. Normalmente decíamos que la política no interfiere en la economía, pero hoy comienza a darse“, resaltó.

Preocupación por el freno al desarrollo

Para el Cristaldo, dicha situación genera en el sector empresarial la preocupación de que impacte en las medidas que se tomen y que finalmente terminen en un freno a la economía y al desarrollo del país.

El titular de la UGP indicó que es una cuestión de responsabilidad que cada uno de los Poderes del Estado haga lo que le corresponde y que cada autoridad encamine las soluciones. Señaló que, a veces, se pasa demasiado tiempo discutiendo y analizando anécdotas y consecuencias, sin apuntar a las causas profundas de los problemas.

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Solucionar los problemas

Para el empresario, es momento de que todos se enfoquen en las causas y en las soluciones de los problemas.

“Es una cuestión de responsabilidad de todos los actores públicos y privados, así como de la ciudadanía, encaminar al Paraguay en su proceso de desarrollo sostenible, sin que lo distorsionen intereses mezquinos y la bajeza en ese proceso”, enfatizó el representante de la UGP.