El CIP advierte sobre pérdida de paciencia empresarial hacia el Gobierno

La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) lanzó hoy duras críticas al Gobierno debido a la persistencia de privilegios, la ineficiencia en el gasto público y otras problemáticas que, aseguran desde el gremio, seguirán afectando la competitividad del país. Advirtieron que, sin decisiones de fondo, se continuará limitando el crecimiento económico de Parguay y el bienestar de la ciudadanía.

En ese sentido, el vicepresidente de la Feprinco por el sector comercio y titular del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), Iván Dumot, señaló que la principal preocupación es que el escenario electoral está distorsionando “la mirada de las decisiones importantes” que debería tomar tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo. Incluso, decisiones del Congreso hasta “debilitan” medidas de Presidencia que, a su criterio, debieron ser más firmes en este momento.

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Sostuvo que esta situación provocó que con la reforma de la Caja Fiscal se pierda una oportunidad de avanzar en un “reordenamiento profundo” del sistema. “Se pone de vuelta en discusión temas como futuros impuestos sin haber hecho la tarea interna de resolución de un reordenamiento importante de lo que es el sistema del desembolso estatal”, cuestionó.

El gasto público: pasar del discurso a la acción

El titular del CIP indicó además que mantuvieron una reunión con el equipo económico de la Feprinco este martes, en la que se puso en consideración la necesidad de realizar una consultoría que establezca una hoja de ruta clara bien y marcada sobre los pasos a seguir en lo que refiere al gasto público. Eso, con el objetivo de que el Gobierno deje de usar un discurso “de manera retórica” y que, por fin, “pase a la acción”.

En ese sentido, lamentó que “pareciera que la conversación” que intentó instalar el exministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, sobre la revisión del gasto y “apretar los cinturones” haya generado ruido político, lo que según dijo incluso podría haber incidido en su salida del cargo.

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“Es muy importante que las tareas que hay que hacerse no dejen de hacerse por la presión de la situación político-electoral del momento”, expresó, al remarcar que desde la Feprinco buscan ser críticos y que seguirán buscando las reformas de fondo independientemente de la coyuntura político partidaria.

Presión política y las reformas

Dumot afirmó que el sector empresarial tiene la responsabilidad de acompañar el desarrollo, más allá de los gobiernos de turno, y que las reformas necesarias se deben ejecutar sea en momentos de elecciones o no.

En ese sentido, advirtió que el impulso inicial del Poder Ejecutivo para promover reformas se debilitó por la presión política.

Algunos sectores perdieron la paciencia

Sobre la pérdida de paciencia del empresariado hacia el Gobierno, manifestó que “hay sectores en donde concretamente se perdió”. “IPS (Instituto de Previsión Social) es algo intolerable, no entendemos cómo ya no se tuvieron cambios (sobre cuestionamientos hacia su presidente, Jorge Brítez) y eso lastimosamente se contagia. Cuando el Ejecutivo no toma medidas que a ojos de otros son tan evidentes, genera frustración en el sector empresarial”, destacó.

Atender problemática de los sectores sociales

Otras de las inquietudes mencionadas por Dumot es el aspecto social, no tenido en cuenta por las autoridades. Por ejemplo, es un requerimiento de la población la mejora urgente en el área de salud y que debería atenderse de manera inmediata, dijo, al igual que la urgencia de reformar el transporte público.

Además, hizo referencia al programa Hambre Cero, el cual valoró en términos sociales, pero cuestionó su esquema de financiamiento.

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Deudas del Estado con proveedoras

Sostuvo que, si bien la iniciativa de proveer alimentos a los niños en edad escolar se presenta como positiva, en la práctica está generando presiones fiscales cuando se mira el presupuesto de gastos. Es que el programa está financiado por fondos que “no existen” y eso termina repercutiendo en las empresas proveedoras del Estado, pues no se les está pagando las deudas.

“Un programa como Hambre Cero tendría que tener un financiamiento bien calzado para todos los presupuestos siguientes, porque si no genera situaciones como la que hoy estamos viviendo”, puntualizó.