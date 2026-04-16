Feprinco fustiga al Gobierno por “prebendario” y “populista” ante crisis de finanzas públicas

Las finanzas públicas del Estado atraviesan una crisis debido a la abrupta caída de la recaudación prevista en el Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN) 2026, por lo que el entonces ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, anunció una “economía de guerra” desde el Gobierno.

A esto se suma la deuda de más de US$ 1.000 millones que tiene el Estado con las farmacéuticas y las empresas constructoras, lo que generó una serie de problemas tanto a nivel de provisión de medicamentos como de continuidad de obras públicas.

Hoy, la Feprinco, en conferencia de prensa, se posicionó con una dura crítica al Gobierno, al que tildó desde el gremio de “prebendario” y “populista” por priorizar el gasto público en sostener la lealtad política antes que el saneamiento de las finanzas públicas.

“El prebendarismo galopante y las heladas aguas del cálculo egoísta nos privaron una vez más del derecho a la igualdad y del saneamiento del presupuesto público. Expresamos entre todos nuestra decepción contra el parche legal que con tibieza dilata la solución del déficit de la Caja Fiscal, lastimosamente por un populista criterio parlamentario, hemos perdido la oportunidad de iniciar el proceso de reforma de la Caja Fiscal y la consecuente modernización institucional del Estado”, refirieron.

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Feprinco fustiga al Gobierno

Insistieron en que el sistema de pensiones de los servidores públicos seguirá siendo una burbuja de privilegios injustos, violando el principio constitucional de igualdad ante la ley y discriminando a la gran mayoría de los trabajadores, en comparación con los del sector privado y frente a la gran masa de trabajadores informales cuentapropistas, que carecen de jubilación.

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Agregaron que un sistema de jubilaciones y pensiones igualitarios, y libre de contradicciones internas, no puede ni debe articularse a partir de la lógica estamentaria que establece criterios diferenciados de capitalización, retiro y autofinanciamiento.

“La caja parlamentaria debería someterse a los mismos criterios que todo el sistema público. El Paraguay moderno, solidario y democrático debe superar la contradicción de que en nombre del reclutamiento y de la lealtad política se continúe beneficiando a una clase privilegiada, con el esfuerzo tributario de los paraguayos, clientela funcional de la clase política populista”, sostuvieron.

Manifestaron que es inaceptable que varios senadores, priorizando el calendario electoral, no entiendan que la política es la lucha por el bien común y no la acción que facilita el privilegio y el acomodo para beneficio personal, a costa del sacrificio de la ciudadanía y contradiciendo postulados constitucionales.

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Además, que el razonamiento inmediatista y electoralista solo sirve para acomodar intereses mezquinos de quienes se ufanan de representar al pueblo, sin asumir el verdadero y necesario rol de la política en un sistema democrático.

“La degradación institucional se enseñorea, cuando los sectores del Estado, particularmente en los ámbitos parlamentario y judicial, utilizan fueros para encubrir situaciones irregulares que subordinan a la justicia, la ley y el interés general, como, por ejemplo, el escandaloso proceso de público conocimiento que deja impune una investigación de título falso de nada más y nada menos un representante electo del Senado”, cuestionaron.