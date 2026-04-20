¿De dónde sacará el Gobierno la plata para pagar a proveedores? Este es el plan del MEF

Durante la reunión con la Mesa Directiva del Senado, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera, detalló que la deuda con las empresas constructoras por certificados de obras asciende a US$ 200 millones. Sin embargo, precisó que la cifra final escala a los US$ 300 millones al sumar unos US$ 100 millones en concepto de intereses acumulados.

Para dar respuesta a este sector, el MEF ya ejecuta reprogramaciones presupuestarias para cubrir obras con avance desde el 2025, según indicó.

“Estamos previendo un flujo de recursos para el sector de infraestructura en obras públicas de aproximadamente US$ 150 millones en los próximos dos meses, entre abril y mayo”, reveló.

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El motor de los pagos: IRE y recaudación interna

Sobre el origen de los fondos inmediatos, el secretario de Estado explicó que el pago será financiado principalmente con la recaudación tributaria de la época.

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“Esto responde a una cobertura que nos va a dar la mayor recaudación que se está dando en abril y que esperamos que se mantenga en mayo por el comportamiento natural del vencimiento del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), cuyo vencimiento es en abril y en mayo se paga el anticipo correspondiente sobre la liquidación de abril”.

El titular del MEF resaltó que existe expectativa positiva ante el crecimiento de los ingresos tributarios, sostenido por retenciones internas como el Impuesto a la Distribución de Utilidades (IDU) y el Impuesto a la Renta Personal (IRP).

No obstante, Lovera reconoció que existen “debilidades” en la recaudación aduanera, la cual -afirmó- se ha visto golpeada por la volatilidad del tipo de cambio. Pese a este escenario en fronteras, remarcó que la dinámica de los impuestos internos permitiría mantener el flujo de caja necesario para los pagos previstos en este bimestre.

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Sector farmacéutico: un pasivo que se desborda

En cuanto a la situación con los proveedores de medicamentos, el ministro Lovera confirmó la existencia de “acuerdos parciales” que permitirán pagar US$ 180 millones entre abril y mayo.

Sin embargo, reconoció que este monto es apenas una fracción de la deuda total, la cual calificó como mucho mayor a la de las constructoras, al situarse por encima de los US$ 1.000 millones.

Cesión de derechos de cobro, en 15 días

Como alternativa para responder al reclamo del gremio, refirió que el MEF trabaja en la implementación de la cesión de derechos de cobro.

El ministro anunció que este instrumento estará “perfeccionado” en dos semanas, tras ajustarse a las observaciones de los bancos y los gremios afectados.

“Seguimos avanzando con este proceso para principalmente llegar a acuerdos a fin de que las herramientas que terminamos definiendo sean útiles tanto al sector privado, como proveedor del Estado en términos de expectativa de liquidez que tienen, así como también de utilidad al Estado en términos de generar un flujo que le permita tener una cobertura no solo inmediata de estos requerimientos, sino también llevarlo al mediano plazo que es la cesión de derechos de cobro”, expresó.

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Explicó que esta herramienta financiera permitirá a las farmacéuticas con facturas impagas negociar dichos documentos con el sistema bancario para obtener liquidez inmediata.