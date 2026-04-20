Dólar retrocede en inicio de la semana, a G. 6.380

El valor del dólar mantiene una tendencia a la baja en el mercado de cambios local como también en el sistema financiero mundial, acumulado una baja del 21% frente al guaraní en el último año. Esta caída en la cotización de la divisa estadounidense a nivel mundial se da como efecto de las incertidumbres externas por el conflicto bélico en Medio Oriente, entre otras medidas que viene implementando Estados Unidos.

En la jornada cambiaria de este lunes, el dólar efectivo bajó en promedio 20 puntos y cerró en G. 6.380, y en lo que respecta al cambio mayorista o interbancario, la cotización también bajó y cerró las operaciones en G. 6.353, una cifra que no se registraba desde hace más de cinco años, según los registros históricos oficiales.

No obstante, las proyecciones de agentes privados como Itaú Macro, la divisa se irá estabilizando hacia final del año, por lo que estiman que el dólar llegaría a cerca de G. 6.650.

Emil Mendoza de la Asociación de Casas de Cambios del Paraguay (ACCP) detalló que la caída del dólar responde a un fenómeno internacional y que Paraguay no está en condiciones de revertirlo.

En lo que va del año, la divisa estadounidense ya se depreció 5% frente a la moneda local, lo que representa unos G. 300 menos por cada dólar. En lo que respecta a la variación anual registra una caída del 21%, alrededor de G. 1.600 menos por cada dólar.

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Impactos de la baja del dólar

Pese a la fuerte reducción que se viene registrando en el tipo de cambio a nivel local, no se traduce en los bienes esenciales de la canasta básica. Aunque, si se ha reducido los precios de algunos bienes durables como electrónicos, electrodomésticos,

La caída del dólar tiene efectos mixtos. Por un lado, favorece a un país altamente dependiente de las importaciones, abaratando productos clave como combustibles, electrónicos y equipos informáticos.

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“Estos bienes inciden directamente en el transporte y en la vida cotidiana, por lo que un dólar más bajo permite precios más competitivos”, explicó Mendoza.

En contrapartida, el impacto negativo se da en los ingresos por exportaciones, ya que los sectores exportadores reciben menos guaraníes por cada dólar generado.