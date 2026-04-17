Operativo anticontrabando: DNIT incautó 53 toneladas de hortalizas en depósito de Fernando de la Mora

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) decomisó un volumen superior a 53 toneladas de productos frutihortícolas durante un procedimiento de verificación realizado este jueves en un depósito ubicado en la ciudad de Fernando de la Mora, Zona Sur. Según informó la propia DNIT, la mercadería sería de origen extranjero y no contaba con papeles que acreditaran su ingreso legal al país ni su libre circulación.

La intervención se desarrolló con apoyo del Departamento Especializado contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional y con técnicos del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), bajo el marco de la Ley N.º 123/91 de protección fitosanitaria.

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En dicho procedimiento, la DNIT contabilizó aproximadamente 53.024 kilogramos distribuidos en cuatro tipos de productos, según el detalle:

Tomate: 393 cajas de cerca de 20 kg cada una, con un total de 7.860 kg .

Zanahoria: 201 bolsas de 20 kg, equivalentes a 4.020 kg .

Papa: 2.008 bolsas de 18 kg, que suman 36.144 kg .

Cebolla: 250 bolsas de 20 kg, totalizando 5.000 kg.

Además del cuantioso volumen de los productos, llamó la atención de los intervinientes, la ausencia de documentación respaldatoria de los mismos. De acuerdo con el reporte oficial, los responsables de la carga manifestaron no disponer de respaldos que demostraran el ingreso legal de los productos ni habilitaran su circulación en el mercado.

Valor estimado de G. 1.500 millones

El valor estimado de la carga incautada ronda los G. 1.500 millones detalló el director de la DNIT, Óscar Orué quien además precisó que en el lugar del procedimiento se encontraron tikets falsificados de Senave que los colocaban en los paquetes de productos a ser comercializados, como si los mismos fueran de producción nacional.

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Al ser consultado sobre los responsables o propietarios de la carga, el director se excusó en brindar esos datos, ya que el operativo está sujeto a una investigación.

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Procedimiento de la intervención

Según precisaron desde la DNIT, durante la intervención, el equipo fue recibido por un representante del inmueble, quien autorizó el acceso para la inspección. Ya en el interior, los funcionarios constataron la existencia de distintos productos frutihortícolas y avanzaron con la verificación sin que se reportaran incidentes.

El despliegue conjunto con la Policía Nacional y el SENAVE sugiere un abordaje que combina el control tributario y aduanero con criterios de fiscalización vinculados a la sanidad vegetal y a los estándares previstos en la normativa fitosanitaria mencionada por la DNIT.

Tras el decomiso, toda la carga fue trasladada al depósito de la DNIT – GICAL, ubicado en Mariano Roque Alonso, donde permanecerá bajo guarda y custodia.

De acuerdo con la DNIT, el operativo se inscribe en una estrategia para contener el contrabando y el comercio ilícito, con el argumento de proteger la producción nacional y reforzar controles en el territorio.