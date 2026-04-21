Tren de cercanías: ¿Senado forzará tratamiento para adjudicación directa a emiratíes?

En el orden del día de la sesión de mañana de la Cámara de Senadores figura, en el punto 5, el tratamiento del proyecto de ley que modifica la Ley Nº 7.434/2025, “De la reforma del tren de cercanías”, con el objetivo de incorporar el esquema de acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) y así concretar el proyecto con los Emiratos Árabes Unidos.

La Comisión de Obras Públicas, Comunicaciones y Servicios Públicos de la Cámara Alta debía dictaminar este martes sobre la iniciativa, pero no reunió el quórum necesario. En los registros oficiales tampoco figuran dictámenes de las demás comisiones a las que fue girado el proyecto, por lo que se presume que se intentará forzar su tratamiento en el plenario.

No hay rastros de los dictámenes de las comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo; Hacienda y Presupuesto; Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado; e Industria y Comercio. Ante esta situación, el plenario podría constituirse en comisión, dictaminar sobre el proyecto y luego aprobarlo en la misma sesión.

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¿Forzarán el tratamiento?

La intención sería acelerar el tratamiento de la propuesta del Poder Ejecutivo, que busca implementar el plan mediante un acuerdo ya firmado con la empresa estatal emiratí Etihad Rail, la cual conformará una sociedad de objeto específico (SOE) junto con Ferrocarriles del Paraguay S.A. (Fepasa).

Este esquema permitiría avanzar mediante una adjudicación directa, lo que requiere modificar la ley vigente, que actualmente exige un proceso licitatorio competitivo para seleccionar al socio encargado del desarrollo del sistema ferroviario.

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El proyecto de ley autoriza al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y a Fepasa a negociar, suscribir, implementar y supervisar de forma directa acuerdos con gobiernos extranjeros —o con las entidades, públicas o privadas, que estos designen— para la ejecución del proyecto “Tren de Cercanías”.

Asimismo, establece que dicha autorización incluye la facultad de negociar y suscribir todos los documentos vinculados al proyecto, abarcando aspectos como la estructura contractual, el equilibrio económico, la asignación de riesgos, fuerza mayor, cambios de ley, eventos compensables, mecanismos de ajuste y reequilibrio, fiscalización, ley aplicable y resolución de controversias.

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Todo esto quedará sujeto, cuando corresponda, a la aprobación previa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en los aspectos que impliquen obligaciones para el Estado.

La autorización también contempla la posibilidad de negociar disposiciones específicas como la ampliación del alcance y del monto de inversión, cesión de contratos, cambios de control, subcontratación, suspensión o terminación anticipada de la concesión, así como permisos, fases de ejecución y condiciones para el inicio de operaciones.

Recién ahora piden aprobar acuerdo con emiratíes

El proyecto de ley, además, ratifica acuerdos previos y busca aprobar el suscrito entre el Gobierno de Paraguay —a través del MOPC, Fepasa y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC)— y la empresa Etihad Rail PJSC, de los Emiratos Árabes Unidos.

En ese marco, el Poder Ejecutivo quedaría autorizado a suscribir el contrato de subconcesión y el contrato de implementación del proyecto con Etihad Rail PJSC o con la entidad que designe el gobierno emiratí.

El acuerdo, firmado a comienzos de febrero de este año, establece los términos de referencia para una concesión de 30 años y constituye el primer paso formal del proyecto, ya que el contrato definitivo se firmará posteriormente. El documento fue suscrito por la ministra del MOPC, Claudia Centurión; el presidente de Fepasa, Facundo Salinas; el ministro del MIC, Javier Giménez; y representantes de la firma emiratí.

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Inversión prevista y aporte de Fepasa

Según lo anunciado, en un plazo de ocho meses deberán concluir los estudios técnicos y financieros que definirán el monto final de la inversión, estimado preliminarmente entre US$ 400 millones y US$ 450 millones.

La empresa emiratí se compromete a aportar US$ 150 millones como capital, mientras que Fepasa deberá invertir otros US$ 50 millones, recursos que en la práctica serán asumidos por el Estado paraguayo, de acuerdo con los datos, a través de Itaipú. Los US$ 200 millones ó US$ 250 millones restantes se obtendrían mediante financiamiento en el mercado de los Emiratos Árabes Unidos.

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El esquema prevé que el 50% de la inversión sea capital propio y el otro 50% deuda, con créditos a tasas consideradas “convenientes” para la viabilidad del proyecto.

La nueva empresa será la encargada tanto de la construcción como de la operación del tren eléctrico durante el período de concesión y se creará un fideicomiso para garantizar el pago de las obligaciones del proyecto.