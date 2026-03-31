Tren de cercanías: Gobierno envía proyecto de ley para adjudicar sin licitación a emiratíes

Finalmente, el presidente de la República, Santiago Peña, presentó a la Cámara de Senadores el proyecto de ley para modificar la Ley Nº 7.434, “De la reforma del tren de cercanías”, con el objetivo de incorporar el esquema de acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) y de ese modo concretar el proyecto con los Emiratos Árabes Unidos.

El Ejecutivo pretende implementar el plan a través de un acuerdo ya firmado con la empresa estatal emiratí Etihad Rail, que conformará una sociedad de objeto específico (SOE) con Ferrocarriles del Paraguay S.A. (Fepasa).

Este esquema permitirá avanzar, mediante una adjudicación directa, lo que requiere modificar la ley vigente, que exige un proceso licitatorio competitivo para seleccionar al socio que desarrollará el sistema ferroviario.

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El proyecto de ley, que además de la firma de Peña cuenta con las de los ministros Carlos Fernández Valdovinos y Claudia Centurión, busca, entre otros puntos, autorizar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y a Fepasa a negociar, suscribir, implementar y supervisar de forma directa acuerdos con gobiernos extranjeros con los que Paraguay mantenga relaciones, o con las entidades —públicas o privadas— que estos designen, con el fin de ejecutar el proyecto “Tren de Cercanías”.

Otorgará varias facultades

Asimismo, establece que dicha autorización incluye la facultad de negociar y suscribir todos los documentos del proyecto, abarcando aspectos como la estructura contractual, el equilibrio económico, la asignación de riesgos, los supuestos de fuerza mayor, cambios de ley, eventos compensables, mecanismos de ajuste y reequilibrio, fiscalización, ley aplicable y resolución de controversias.

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Todo esto estará sujeto, cuando corresponda, a la aprobación previa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en los aspectos que impliquen obligaciones para el Estado.

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La autorización también contempla la posibilidad de negociar disposiciones específicas del proyecto, como la ampliación del alcance y monto de inversión, cesión de contratos, cambios de control, subcontratación, suspensión o terminación anticipada de la concesión, así como permisos, fases de ejecución y condiciones para el inicio de la operación. Estos puntos forman parte de las condiciones habituales en proyectos de esta envergadura con financiamiento internacional.

Recién ahora piden aprobar acuerdo con emiratíes

El proyecto de ley, además, ratifica acuerdos previos y busca aprobar el suscrito entre el Gobierno de Paraguay —a través del MOPC, Fepasa y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC)— y la empresa Etihad Rail PJSC, de los Emiratos Árabes Unidos. Dicho documento se incorpora como anexo y pasa a formar parte integral de la normativa.

En ese marco, el Poder Ejecutivo queda autorizado a suscribir el contrato de subconcesión y el contrato de implementación del proyecto con Etihad Rail PJSC o con la entidad que designe el gobierno emiratí.

El acuerdo firmado a comienzos de febrero de este año establece los términos de referencia para una concesión por 30 años y constituye el primer paso formal del proyecto, ya que el contrato definitivo se firmará posteriormente. El documento fue suscrito por la ministra del MOPC, Claudia Centurión; el presidente de Fepasa, Facundo Salinas; el ministro del MIC, Javier Giménez; y representantes de la firma emiratí.

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Inversión prevista y aporte de Fepasa

Según lo anunciado en su momento, en un plazo de ocho meses deberán concluir los estudios técnicos y financieros que definirán el monto final de la inversión, estimado preliminarmente entre US$ 400 millones y US$ 450 millones.

La empresa emiratí se compromete a aportar US$ 150 millones como capital, mientras que Fepasa deberá invertir otros US$ 50 millones, recursos que, en la práctica, serán asumidos por el Estado paraguayo. Los US$ 200 millones restantes se obtendrían mediante financiamiento en el mercado de los Emiratos Árabes Unidos.

El esquema prevé que el 50% de la inversión sea capital propio y el otro 50% deuda, con créditos a tasas consideradas “convenientes” para la viabilidad del proyecto. La nueva empresa será la encargada tanto de la construcción como de la operación del tren eléctrico durante el período de concesión.