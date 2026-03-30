MOPC sumaria a 28 empresas de transporte por incumplir con el servicio durante el fin de semana

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció la apertura de sumarios contra casi treinta empresas de transporte. La medida llega tras constatar que el servicio fue interrumpido en varios puntos del área metropolitana, dejando a la gente a su suerte.

Según el Viceministerio de Transporte, el transporte es un derecho básico para que la gente pueda moverse a puestos de salud, sus trabajos o simplemente realizar sus actividades diarias.

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La interrupción afectó directamente la economía y el tiempo de las familias paraguayas. Muchos trabajadores tuvieron que recurrir a plataformas de transporte privado, y tuvo que gastar mucho más de lo previsto. Otros simplemente caminaron largas distancias ante la incertidumbre de si pasaría o no el colectivo.

Al ser un servicio “imprescindible”, las empresas tienen la obligación legal de garantizar la conectividad, sin importar si son días feriados o fines de semana.

Faltas graves en la mira

Según informó el MOPC, los sumarios administrativos buscan determinar el grado de responsabilidad de cada empresa y aplicar las multas o sanciones que correspondan según la ley.

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Recalcaron que estas interrupciones, ya sean totales o parciales, constituyen una burla al contrato que tienen con el Estado y, sobre todo, una falta de respeto al pasajero que paga su pasaje todos los días.

La lista de las empresas bajo la lupa

El Viceministerio de Transporte publicó el listado completo de las líneas que ahora deberán rendir cuentas ante la justicia administrativa. Entre las más conocidas figuran:

16 de Noviembre S.R.L. Líneas 233

3 de Febrero S.A. Línea 454

Asociación de Usuarios Sociedad Anónima (ADUSA). Línea 40

Automotores Guaraní S.R.L. Líneas: 15.1-2-3-4 y 47

Campo Limpio S.A. Línea 36

Capiatá S.R.L. Líneas 53-58-128

Ciudad de Limpio S.R.L. Línea 34

Ciudad de Luque S.R.L. Línea 5

Ciudad de Villeta S.A. Línea 232

El Bus S.A. Línea 35

GM Transporte y Turismo S.R.L. Línea 54

González Quiñónez S.R.L. Línea 19

Grupo Bene S.A. Línea 11-203

La Chaqueña S.A.T.C. Línea 5

La Limpeña S.R.L. Líneas 49-220

La Sanlorenzana S.A. de Transporte y Turismo. Líneas 45-56-50

Lince Empresa de Transporte de Pasajeros y Turismo S.R.L. Líneas 26-18-1-52

Mariscal López S.R.L. Línea 38

Ñandutí S.A. 165-27

San José Obrero S.A. Línea 187

Transporte La Lomita S.A. Línea 88

Transporte y Comercio 1° de Diciembre S.R.L. Línea 41

Transporte y Turismo Aldana S.A. Línea 10-21-96

Transporte y Turismo Cerro Koi S.A. Línea 110

Transporte y Turismo de la Conquista S.A. Líneas 8-31

Transporte y Turismo Gral. Aquino S.R.L. Línea 28

Transporte y Turismo Lambaré S.A. Líneas 23-24-33

Vanguardia S.A.C.I. Línea 30

El Viceministerio de Transporte reafirmó que no retrocederá en su postura de exigir que los transportistas cumplan con sus obligaciones.