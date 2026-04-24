Caja Fiscal: hoy cobran jubilados y herederos sus haberes de abril

El Ministerio de Economía y Finanzas anunció que hoy, viernes, el Estado comenzará a desembolsar los haberes jubilatorios y pensionarios y las devoluciones de aportes y haberes atrasados correspondientes al corriente mes de abril.

Unos 84.000 jubilados y pensionados del Estado -específicamente maestros, funcionarios públicos, policías, militares, docentes universitarios y magistrados judiciales– y herederos podrán retirar desde hoy sus haberes.

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El Ministerio de Economía informa que 934 nuevos beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del sector público (Caja Fiscal) fueron incluidos este mes por primera vez en la planilla mensual de pagos jubilatorios.

Salarios desde el lunes

El calendario de desembolsos mensuales del Estado comenzó ayer con los pagos del Programa de Adultos Mayores y continuará el próximo lunes con el pago de los salarios de funcionarios administrativos y personal del Ministerio de Salud Pública, mientras que el martes se pagará a funcionarios de las Fuerzas Públicas, el Poder Judicial y las gobernaciones.

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El miércoles se realizarán los pagos a funcionarios del Ministerio de Educación y las universidades nacionales. Finalmente, el jueves se abonará los servicios personales pendientes.