Tras el caldeado cruce, Cetrapam y viceministro guardan silencio: ¿qué negociaron ayer a puertas cerradas?

Tras el caldeado enfrentamiento entre el Viceministerio de Transporte (VMT), encabezado por Emiliano Fernández, y el Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), presidido por César Ruiz Díaz, ambas partes optaron por el silencio tras la reunión del Consejo Asesor de Tarifas realizada ayer, jueves.

Ni el viceministro ni el titular del gremio respondieron a los pedidos de entrevista de ABC ni a las consultas realizadas, lo que abre interrogantes sobre lo discutido en el encuentro y los eventuales acuerdos alcanzados.

En la reunión debían analizar el cálculo de la tarifa técnica correspondiente al periodo noviembre de 2025 a febrero de 2026, la eventual aplicación del manual de estructura tarifaria de la Asociación Nacional de Transportes Públicos (ANTP) de Brasil, la revisión de precios de chasis y carrocerías en el marco de la resolución MOPC N° 455/2026, así como el alcance del artículo 8 del decreto 710, que establece ajustes inmediatos cuando suben insumos clave como el combustible.

Pese a la relevancia de estos puntos, no se brindaron detalles oficiales. La falta de información refuerza la pregunta: ¿qué negociaron ayer a puertas cerradas?

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Ciudadanía sigue con el suplicio de las reguladas

Mientras tanto, la ciudadanía sigue enfrentando un servicio deficiente, con reguladas constantes y sin soluciones de fondo. La anunciada reforma del transporte continúa sin reglamentación ni socialización del decreto reglamentario, en medio de una crisis que se agudizó tras el último paro de buses a finales de marzo.

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Hasta ayer el conflicto entre las autoridades y el gremio estaba acalorado. El VMT acusó a Cetrapam —que concentra aproximadamente más del 70% del servicio— de bloquear la revisión de costos de chasis (motor, ejes, suspensión, frenos, entre otros) y carrocerías (asientos, revestimientos internos, iluminación, ventanas, etc.), acordada para destrabar la última medida de fuerza a finales de marzo.

Según la institución, el gremio se niega a presentar facturas actualizadas de los costos de chasis y carrocerías, que son parte de la estructira de la tarifa técnica, y pretende sostener valores basados en “precios artificiales” de unidades que no existen en el mercado local.

El Viceministerio sostiene que Cetrapam remitió únicamente un informe técnico de 2024, cuando se requieren datos de 2025 para ajustar la tarifa técnica.

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Sistema al borde de colapso por suba del gasoil

Desde el sector empresarial, sin embargo, rechazan estas acusaciones. César Ruiz Díaz calificó a las autoridades del VMT de “mentirosos compulsivos” y aseguró que la documentación ya fue entregada. “Las facturas ya fueron remitidas hace tiempo, antes de toda esta discusión”, afirmó.

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El empresario también cuestionó que el Gobierno no aplique el manual de la ANTP —por el cual se pagaron US$ 102.000— para resolver las diferencias técnicas a la hora de fijar los montos de la tarifa tecnica del pasaje, y advirtió que el sistema está al borde del colapso debido al aumento del precio del gasoíl.

“En nuestra tarifa el combustible figura a G. 6.200, pero estamos pagando hasta G. 8.500; esto va a explotar por la falta de previsión del Viceministerio”, sostuvo.

En cuanto al apoyo de Petropar, minimizó el impacto de las tarjetas flota, señalando que el cupo disponible es “ínfimo” frente a las necesidades del sector.