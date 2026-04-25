¿Premio consuelo?: Peña nombra a Fernández Valdovinos consejero de Itaipú

Mediante el Decreto N° 5851, el Presidente de la República, Santiago Peña, nombró como consejero de Itaipú Binacional a Carlos Fernández Valdovinos.

Fernández Valdovinos renunció el 31 de marzo último a su cargo como ministro de Economía, tras ser duramente cuestionado por los diputados cartistas por el proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal.

Mediante el decreto, Peña también dejó sin efecto el artículo 1º del Decreto N° 245 del 5 de setiembre de 2023, en atención a las funciones que ejercía como Ministro de Economía y Finanzas. Este decreto establecía su designación como miembro del Consejo de Administración de la Entidad Binacional Itaipú.

Los consejeros de la Itaipú Binacional en la margen paraguaya perciben aproximadamente G. 119 millones mensuales. En el caso de los consejeros que también son ministros del Poder Ejecutivo, la normativa establece que no perciben este sueldo adicional, renunciando a la remuneración de la entidad.

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Renuncia de Carlos Fernández Valdovinos

Además, también habría sido presionado por cumplir el plan de convergencia y llevar nuevamente el déficit fiscal al límite establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Un plan que ahora está nuevamente en duda de cumplimiento por los compromisos atrasados.

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También fue cuestionado por la inmensa deuda del gobierno con los proveedores, principalmente con las constructoras y las farmaceúticas, que sumarían aproximadamente US$ 1.300 millones.