Gremio advierte sobre nuevo paro del transporte público

Hoy se cumplió un mes del levantamiento del paro del transporte público tras la firma de un acuerdo entre empresarios y representantes del gobierno en el que acordaron, entre varios otros puntos, la provisión de diésel de Petróleos Paraguayos (Petropar) a un volumen de combustible y a precio competitivo, por lo que habilitaron la red de estaciones de la estatal para los transportistas.

Dicho paro se dio durante ese fin de semana debido a que los empresarios quedaron desabastecidos de combustible, ya que no renovaron su stock a causa de la suba estrepitosa del mismo a raíz del cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán, tras los ataques que sufrieron por parte de Estados Unidos e Israel.

Según Andrés Mallada, titular de la Única Central de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama), nuevamente parte del sector está a días de un nuevo paro, ya que si bien Petropar cumplió parte del acuerdo, ya no proven combustible y el stock está llegando a su límite.

“Estamos hablando de días para que las empresas queden desabastecidas del combustible. Así de sencillo. Ahora no te puedo precisar cuándo, porque como nuestro sistema tiene una variación grande de las estructuras de las empresas, ya que hay empresas que tienen condiciones y que tienen espalda y que seguramente tienen colchón para eso, pero estamos hablando de un 70% de las empresas que son las más pequeñas”, refirió.

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Conflicto por tarifa técnica del transporte público

Detalló que estas empresas afectadas son las que tienen un índice de pasajeros bajo, que los caminos que recorren son terribles, por lo que tienen un desgaste tremendo en términos de repuestos y también gastan más combustible, lo que les genera “una crisis total”.

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Además, actualmente existe un conflicto entre los empresarios y el VMT debido a la indefinición en el reajuste de los parámetros que hacen a la tarifa técnica. Los gremios insisten en aplicar el artículo 8 del Decreto N° 710/2023.

Este artículo establece que en caso de que alguno de los componentes de la tarifa técnica sufra una variación sustancial con respecto a los valores del último semestre, se podrá actualizar la tarifa promedio para realizar los siguientes desembolsos del semestre en curso, de conformidad a los informes técnico-financieros emitidos previamente por el VMT, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Para Mallada, el espíritu de este artículo es que cuando hay una variación brusca, en este caso del combustible, hay que hacer las correcciones inmediatamente.

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Detalló que el promedio de aumento del precio de gasoil en el mes de marzo para las empresas de transporte fue de G. 2.000 por litro, lo que representa un cambio brusco que da más del 30%, lo que a su criterio aplica perfectamente en el artículo 8.

La respuesta del VMT ante pedido de empresarios

Recordó que pidieron al viceministro de Transporte, Emiliaron Fernández, cumplir con este artículo; sin embargo, este les contestó que aún deben reglamentarlo.

“Nos encontramos y me parece raro, en realidad no tendría que ser raro, ya estamos acostumbrados, ya no tendríamos más que extrañarnos tanto con lo que dice, decide, quiere, dispone y ejecuta el brillante viceministro de Transporte, Emiliano R. Fernández, que nunca cambió de opinión y nunca aceptó nada que no sea lo que él impone. O sea, no el viceministro, el semidios del transporte público metropolitano, entonces no es de extrañar, si vamos a tomar por ese lado. Pero cuando nos sentamos en la mesa nos dicen que tienen que reglamentar ‘ñandeko’ el artículo 8”, ironizó.

Ante la respuesta por parte del alto funcionario de Estado, dijo que no se negaron a reglamentar el artículo, pero que aprovecharon y pidieron incluir también el dólar, el salario y todos los índices técnicos que emite el Banco Central del Paraguay (BCP).

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“No hay ningún problema, podemos reglamentar, podemos colocar todo, pero en este preciso momento apliquemos lo que dice el artículo 8. Hay una variación, trabajemos ese uno y después no hay problema. Al día siguiente que resolvamos este tema de combustible, sentémonos y hagamos todo, y encima dicen que el reajuste tiene que ser del 10% por si cuando el promedio de las otras variables alcanza el 10%”, precisó.

Petropar ya no suministra diésel

Acotó tambien que el viceministerio y Petropar prometieron que iban a dar entre un millón y dos millones de litros por mes durante 3 meses, para lo que entregaron tarjetas a cada una de las empresas por valor de G. 50 millones cada una, pero cuando se gastaron los fondos, terminó la provisión, al menos para Ucetrama.

“Nosotros no tenemos más el abastecimiento al precio que nos daba Petropar, porque todos sabemos que el precio de Petropar es sustancialmente menor a lo de los otros emblemas. Se cumplió 720.000 en su momento y cortaron la tarjeta. La tarjeta ya no servía más. Hablamos con Petropar y nos dice, ‘no tenemos que ver’, hablamos con el Ministerio, tenemos que hablar con Petropar. En síntesis, fue un pikivolley espectacular, un jagua’i jefe”, criticó.

Señaló que ahora las empresas se quedan sin combustible, lo cual no es un chantaje ni amenaza de paro, pero es una realidad.