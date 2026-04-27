Transporte público: Resoluciones del VMT para frenar “reguladas” prevén multas y cancelaciones

Tras décadas de un sistema de transporte público criticado por la precariedad y las constantes “reguladas”, que dejan a miles de paraguayos a la deriva en las paradas, el Viceministerio de Transporte (VMT), dirigido por Emiliano Fernández, emitió las resoluciones 120/2025, 21/2026 y 26/2026. Estos documentos configuran el Sistema Integral de Control y Monitoreo, una herramienta técnica que promete -una vez más- acabar con la discrecionalidad y basar las sanciones en datos provenientes del billetaje electrónico y el GPS.

La implementación parcial, con las primeras sanciones, se aplicará desde el 19 de mayo, luego de que la institución postergara su puesta en marcha tras el traumático último paro del sector, a finales de marzo, que afectó a miles de usuarios. La implementación total, con base en el Centro de Control y Monitoreo del Billetaje Electrónico (CCM), se daría a finales de agosto, si no se modifica nuevamente el cronograma, según lo anunciado.

La resolución 120/2025 es el documento “madre” y establece un control que ya no dependerá de la presencia física de fiscalizadores en la vía pública. Ahora, la información operativa deberá ser transmitida de forma remota y en tiempo real. Las empresas operadoras de transporte (EOT) están obligadas a reportar su ubicación cada 10 segundos.

Un punto clave de esta normativa es el “incumplimiento automático”, pues si una empresa falla en transmitir sus datos, el sistema considerará que no cumplió con los niveles de servicio.

Lea más: Transporte público: desde mayo “sancionarán” a empresas que realicen reguladas

Transporte público: El indicador que utilizarán para las sanciones

La clave de este nuevo esquema es el Índice de Flota Operativa (IFO), que mide cuántos buses saca realmente una empresa a la calle en comparación con su propio promedio histórico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para evitar “avivadas”, la resolución 21/2026 introdujo un ajuste técnico, que agrega el tope del 110% para el cálculo del IFO diario. Esto impide que las empresas que operan con exceso de buses un día “compensen” jornadas en las que retiraron unidades de circulación, garantizando que el promedio mensual refleje la realidad del servicio.

Además, el VMT fijó un IFO mensual objetivo que oscilará entre el 90% y el 95% (nivel A), dependiendo del rendimiento general del sistema en el mes anterior. El nivel B abarca entre el 80% y el 89%, lo que también podrá ser sancionada.

Lea más: Tras el caldeado cruce, Cetrapam y viceministro guardan silencio: ¿qué negociaron ayer a puertas cerradas?

Cuadro de multas: El costo de la ineficiencia

El Manual de Infracciones adjunto a la Resolución 21/2026 establece sanciones que impactan directamente en el bolsillo de los transportistas que son las siguientes:

Infracción gravísima: No alcanzar el IFO mensual objetivo se castiga con 173 jornales mínimos, equivalentes a G. 19.289.846.

Reincidencia: Si una empresa vuelve a fallar en el IFO mensual en un plazo de seis meses, la multa aumenta un 30%, alcanzando G. 25.076.796.

Reguladas en hora pico: Operar con niveles de servicio deficientes (nivel C, inferior al 80%) en franjas pico conlleva una multa diaria de 20 jornales (G. 2.230.040).

Lo más severo es la posibilidad de cancelación del permiso. Según el artículo 18 de la Resolución 120/2025, el VMT podrá iniciar sumarios si una empresa acumula 20 infracciones en un solo trimestre o reincide tres veces en el incumplimiento del IFO mensual en un semestre.

Lea más: Acusan a Cetrapam de querer distorsionar el cálculo pasaje y subsidios y esto respondió el gremio

¿Cuántos buses deben circular?

Para el pasajero, el dato más relevante es la Cantidad Mínima de Buses Diferentes (CBDmin). La normativa exige, por ejemplo, que de lunes a viernes, durante el pico de la mañana (05:00 a 07:59) y el pico de la tarde (16:00 a 18:59), las empresas mantengan un mínimo de cuatro buses diferentes por hora en circulación. No cumplir con este mínimo se considera automáticamente una infracción intermedia.

A pesar de la rigurosidad, el VMT decidió postergar la aplicación de las multas en su momento. Originalmente prevista para abril, la resolución 26/2026 extendió la etapa de adaptación operativa hasta el lunes 18 de mayo de 2026, por lo que el 19 de ese mes comenzará la implementación parcial.

Se estima que la implementación total se daría a mediados de agosto de 2026, siempre que las condiciones técnicas y operativas lo permitan, a criterio de la Dirección Metropolitana de Transporte.

En esta fase final, todos los indicadores de desempeño —como el IFO y la cantidad mínima de buses— estarán plenamente vigentes y sujetos a sanciones en todas las franjas horarias (madrugada, picos, entre picos y nocturna).

Lea más: El transporte público paraguayo: el problema del modelo actual y la necesidad de avanzar con la reforma

Actualmente, el Centro de Control y Monitoreo del Billetaje Electrónico (CCM) ya recolecta datos y emite reportes a las empresas, pero aún no aplica sanciones económicas. El objetivo es que los transportistas ajusten sus sistemas de GPS y capaciten a su personal técnico antes de que el “ojo electrónico” comience a generar infracciones de forma masiva.

Con estas medidas, el transporte público entra en una nueva etapa de monitoreo, tras los fracasos de inversiones anteriores que buscaban implementar estos controles. El éxito dependerá de la firmeza del VMT para aplicar las reglas y no ceder ante las presiones del sector empresarial, que ahora tendrá sus movimientos controlados segundo a segundo.