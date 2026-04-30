Documentos confirman que Petropar cobró garantía del Banco Continental tras fracaso del contrato con firma catarí

Petróleos Paraguayos (Petropar) ejecutó la garantía de fiel cumplimiento por un monto de US$ 3.050.000 del Banco Continental, tras la rescisión del contrato con la firma catarí Doha Holding Group LLC, vinculada a Alejandro Domínguez Pérez, hijo del titular de la Conmebol.

La petrolera estatal informó este jueves a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), nota mediante, que la ejecución de la caución se concretó el 28 de abril, ocho días después de la rescisión del contrato, y remitió el comprobante correspondiente tras el incumplimiento en la provisión de 100.000 toneladas métricas de gasoíl por más de US$ 61 millones.

La cancelación del contrato se formalizó mediante la Resolución PR/WW N° 152/26, firmada por el titular de Petropar, William Wilka, con fecha 20 de abril, aunque recién fue publicada en el portal de la DNCP ayer, miércoles.

El hecho coincide con el vencimiento de la décima prórroga otorgada a la empresa, hoy 30 de abril, que no llegó a entregar una sola gota del combustible comprometido. Ante ello, la Dirección Operativa de Contrataciones de la estatal procedió a la ejecución de la garantía bancaria emitida por el Banco Continental SAECA.

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Garantía del Banco Continental se presentó a más de un año de la firma del contrato

Cabe recordar que dicha la garantía del Banco Continental fue emitida recién el 29 de diciembre de 2025, a más de un año de la firma del contrato con la firma catarí, suscrito el 30 de septiembre de 2024. En un inicio, la firma había presentado solo una declaración jurada como garantía, junto con un documento del Qatar International Islamic Bank (QIIB) en árabe, con el que buscaba acreditar solvencia.

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Según los registros del contrato, el documento estaba firmado por el jeque Khalifa bin Hamad Al-Thani, quien figura como representante legal de la empresa, y fue incorporado como tal tras observaciones de la DNCP.

De acuerdo con la resolución de rescisión, Doha Holding intentó suspender el contrato alegando “fuerza mayor” por el conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, Petropar rechazó el argumento al señalar que la empresa no presentó documentación que acreditara la existencia o el envío del producto.

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La estatal concluyó además que, a pocos días del vencimiento del contrato, era imposible que el combustible llegara al país, lo que confirmó el incumplimiento total de la proveedora.

Los vínculos de la compañía

En el portal de Contrataciones Públicas, inicialmente figuraban como representantes de la firma Alejandro Facundo Domínguez Pérez y Saad Doukali. Posteriormente se incorporó al jeque Al-Thani tras observaciones de la DNCP.

La sede local de la compañía incumplidora fue establecida en el estudio jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, del dirigente deportivo Julio Jiménez, hermano de la directora jurídica de la Conmebol, Monserrat Jiménez.

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Documentos del señalan además que Julio Jiménez incluso autorizó la firma de adendas en representación de la empresa, pese a que no está registrado como tal en el portal de la DNCP.

Durante la administración de Eddie Jara, la estatal defendió a “capa y espada” el contrato pese a los incumplimientos, alegando que la firma catarí ofertó un precio de US$ 610 por tonelada métrica, muy por debajo de los precios internacionales. Señalaron que la operación permitiría importantes ahorros; sin embargo, al parecer, solo en la estatal creyeron tal promesa, pues desde que fue dado a conocer el “precio milagroso” contratado, ya se advertía que los números no se condecían con las cotizaciones internacionales de los combustibles derivados del petróleo.