Baja del dólar: industriales exigen al BCP “amortiguar” correcciones bruscas

La volatilidad del mercado cambiario genera preocupación en el sector de la producción nacional. Desde la Cámara Paraguaya de Industrias Sustentables, su presidente, Carlos Mangabeira, lanzó un llamado de atención al Banco Central del Paraguay (BCP), señalando que la institución debe actuar para evitar que las fluctuaciones del dólar desestabilicen al sector manufacturero.

Según el referente gremial, el BCP debe intervenir para “amortiguar” al sector ante “correcciones bruscas” en la cotización de la divisa, argumentando que las empresas locales carecen de mecanismos inmediatos para “acomodar” sus industrias a estos cambios repentinos.

Mangabeira explicó que, aunque el fenómeno es global, el impacto en Paraguay tiene matices particulares debido a la fortaleza del guaraní frente a otras divisas, lo que presiona directamente los costos operativos de las fábricas.

“El dólar puede bajar y hay tendencia a nivel mundial de que baje, pero el guaraní es la moneda que más se valuó en el mundo. Toda la estructura de costos es en guaraníes. No hay forma de poder aguantar un cambio en la estructura de costos tan grande en tan corto tiempo”, agregó el empresario.

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El riesgo detrás de los números: el empleo

Lejos de centrar la discusión únicamente en la rentabilidad empresarial, el titular de la Cámara subrayó que la principal preocupación radica en el sostenimiento de los puestos de trabajo y la estabilidad de las familias que dependen del sector.

“No es por preservar mi renta, sino por preservar el trabajo y poder preservar el ingreso de los trabajadores. Hay una cadena detrás”, sostuvo.

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Enfatizó que una falta de previsibilidad en el tipo de cambio termina golpeando al eslabón más débil de la cadena productiva.

El dólar sigue en tendencia a la baja y alcanzó valores incluso por debajo de los G. 6.000.