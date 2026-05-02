Falta de inversión urbana frena crecimiento inmobiliario, advierten desde Capadei

La Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei) plantea al Gobierno la necesidad de reducir el déficit de infraestructura urbana, que restringe las zonas aptas para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, indicó el Ing. Raúl Constantino, presidente del gremio.

Recordó que el crecimiento ordenado de las ciudades requiere servicios esenciales aún no garantizados, como redes de agua potable y cloaca, calles en condiciones, recolección de residuos, transporte público y espacios verdes.

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Este será uno de los ejes del panel debate “Desarrollo Inmobiliario y Planes de Vivienda: Desafíos y Oportunidades”, que se realizará el viernes 22 de mayo en el marco de la feria Constructecnia 2026, adelantó. Del encuentro participarán referentes del sector y el ministro de la vivienda, Juan Carlos Baruja.

La ciudad necesita inversiones

“Está bien que se hagan obras de infraestructura vial importantes, como pueden ser rutas, puentes y viaductos. Pero en la ciudad también se necesita inversión”, sostuvo.

Advirtió que se trata de un problema estructural, agravado por la limitada capacidad financiera de los municipios para ejecutar planes integrales de infraestructura.

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Además, señaló que esta situación también impacta directamente en el avance del programa Che Roga Porã.

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“El valor de la tierra en la variable del producto Che Roga Porã es muy importante. Y el valor de la tierra en Asunción es muy caro para desarrollar ese tipo de producto. Entonces tiene que salir al Gran Asunción y alrededores. Y ahí se choca con la falta de infraestructura necesaria para poder desarrollar estos proyectos”, explicó Constantino.

El titular de Capadei también señaló otras barreras para el acceso a la vivienda, como la falta de políticas de crédito hipotecario que alcancen a un mayor segmento de la población y la burocracia municipal, que retrasa inversiones.

“Muchas veces, inclusive, se paralizan por la falta de aprobación en tiempo y forma de los proyectos de inversión inmobiliaria. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos hoy día”, afirmó.

Viviendas sociales

En cuanto a la vivienda social, Constantino sostuvo que es posible desarrollar soluciones habitacionales dignas y más accesibles mediante el uso de materiales y sistemas constructivos de menor costo, sin sacrificar calidad ni seguridad.

“El producto social, que se ha desarrollado en varios países, implementa tecnología y materiales que el sector público en nuestro país no implementa, en defensa de la producción de ladrillos, tejas y otros insumos locales”, señaló.

Explicó que la construcción tradicional, tal como se practica en nuestro país, resulta actualmente costosa, tanto por el precio de los materiales como por el elevado costo de la mano de obra.

En ese sentido, consideró necesarias políticas públicas que impulsen la adopción de nuevos sistemas constructivos a fin de facilitar el acceso a soluciones habitacionales más económicas.

“Sistemas prefabricados y sistemas que hoy en el mundo se están utilizando y que han generado la posibilidad de bajar el costo justamente en la vivienda social”, puntualizó.

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Debate con el ministro del MUVH, en Constructecnia

El panel “Desarrollo Inmobiliario y Planes de Vivienda: Desafíos y Oportunidades” será presentado por la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei) en el marco de la 26° Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales de Construcción – Constructecnia. El encuentro se llevará a cabo del 21 al 24 de mayo de 2026 en el Centro de Convenciones de la Conmebol.

El debate está previsto para el segundo día, el viernes 22 de mayo, y contará con la participación del Ing. Constantino, e igualmente del Arq. Julio Delgado, del Lic. Gonzalo Faccas y del Lic. Jorge Figueredo, miembros del consejo directivo Capadei. Como invitados especiales estarán el ministro del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Ing. Juan Carlos Baruja, y el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú, el Econ. Milton von Hesse La Serna.

Constructecnia es una de los principales encuentros del rubro de la construcción del país. Congrega anualmente a empresas, profesionales, gremios y referentes académicos, con una agenda que incluye exposiciones, capacitaciones técnicas y espacios de intercambio sobre los desafíos del sector.